Основные направления строительства ВВС - наращивание боевого состава

Аргументы Недели → Армия 13+

11 августа 2021, 11:28

Фото: Соцсети

Командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Дронов Сергей Владимирович согласился ответить на вопросы газеты «Аргументы недели» на кануне Дня ВВС РФ.

Сергей Владимирович, как будет осуществляться строительство ВВС в перспективе? На что будет делаться основной упор. Какие типы самолетов будут преобладать в парке военных самолетов и вертолетов?

Целью строительства и развития военно-воздушных сил является приведение боевого состава и структуры в соответствие

с прогнозируемыми военными угрозами для защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения стратегического сдерживания агрессии и военной безопасности страны в воздушно-космической сфере.

Основными направлениями строительства и развития ВВС являются:

наращивание их боевого состава;

закупка новых и модернизированных образцов авиационной техники и авиационных средств поражения, обеспечивающих всепогодность и круглосуточность боевого применения авиации;

освоение в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки новых форм и способов ведения боевых действий с учетом опыта применения ВВС в Сирии;

организация подготовки летного и инженерно-технического состава для качественной эксплуатации современной авиационной техники.

Военно-воздушные силы в ближайшей перспективе будут эксплуатировать следующие типы техники:

в дальней авиации: стратегические ракетоносцы Ту-160м, Ту-95мсм, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3м;

в военно-транспортной: тяжелый Ил-76мд-90а, легкий Ил-112в;

в оперативно-тактической: многоцелевые самолеты Су-57, Су-35с и Су-30см, фронтовые бомбардировщики Су-34м;

в армейской авиации: боевые вертолеты Ка-52м и Ми-28нм, транспортно-десантные – Ми-26т2в и Ми-8амтш-в(мтв-5м).

Расскажите подробнее о перспективах строительства дальней авиации? На сколько эффективной считается модификация стратегического ракетоносца Ту-160м? Каковы перспективы воспроизводимого Ту-160м2? Существует ли необходимость форсирования строительства ПАК ДА?

Дальняя авиация является средством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для решения стратегических задач, поэтому вопросам ее строительства и развития уделяется пристальное внимание.

Сегодня идет активный процесс глубокой модернизации всего парка боевых самолетов дальней авиации.

Одновременно осуществляется подготовка предприятий промышленности воспроизводство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м, в этом году поступит первый такой самолет.

Вновь воспроизведённый самолет Ту-160м будет способен применять современные авиационные средства поражения, в том числе и гиперзвуковые.

Работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации ведутся в плановом порядке. До принятия его на вооружение существующий парк стратегических ракетоносцев обеспечит решение задач по обеспечению обороноспособности нашего государства.

Расскажите о модернизации основных современных ударных вертолетов Ми-28нми Ка-52м. Как идут испытания этих машин? Какие особенности и отличия этих машин от предшественников? Какие объединения ВВС и ПВО военных округов первыми начнут получать такие машины?

Ударные вертолеты Ми-28нм и Ка-52м представляют собой глубокую модернизацию вертолетов Ми-28н и Ка-52 соответственно.

Вертолет Ми-28нм позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип «пустил-забыл», обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного применения 2-х ракет по двум разным целям и повышение оперативности поиска наземных и воздушных объектов.

Ка-52м отличается от своего предшественника системой обнаружения и управления огнем, новым ракетным вооружением, усиленным бронированием и новым комплексом обороны.

В первую очередь модернизированные вертолеты поступят в войска Западного и Южного военных округов.

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