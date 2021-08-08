ВСУ готовятся к войне с Россией

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8 августа 2021, 17:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Киеве заявили о подготовке Минобороны Незалежной к войне против России. ВСУ ожидают наступления российской армии уже в этом году. Условия для возникновения вооружённого конфликта, главы офиса президента Незалежной Алексея Арестовича, возникнут во время проведения совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».



Судя по заявлениям Арестовича ожидают на Украине «российскую агрессию» 10 – 16 сентября, на эти даты приходится проведение стратегических учений «Запад-2021», которые пройдут на территориях Белоруссии и западных областей России. Помнится в начале июня сего года президент Незалежной Владимир Зеленский предрёк, что война с Россией начнётся 12 – 16 сентября. Очень странно зациклились господа на этих числах.

В Киеве на этот раз заявили, что подготовили аж девять сценариев того, как Россия будет нападать на Украину. То есть они возомнили, что в состоянии заниматься военным планированием для российских войск вместо Генштаба ВС РФ. А российская армия в свою очередь послушно будет выполнять предписания украинских стратегов. Наивные ребята. Впрочем, есть сомнения, что данные прогнозы возникли в головах украинских генералов, поскольку оные являются не более чем исполнительным инструментов для воплощения в жизнь тех решений, которые принимаются в Вашингтоне. Удобная позиция. Можно смело говорить, что украинским президентом может быть кто угодно, даже человек без образования и способности мыслить. Там всё просто – нужно только пошагово исполнять все предписания, полученные из Америки. То же самое касается руководства ВСУ, спецслужб и других силовых и прочих министерств, и ведомств Незалежной, а равно и Верховной Рады.

Заклинание о дате начала войны между Украиной и Россией, видимо тоже прислали в Киев из-за океана. И теперь киевские марионетки с вожделением повторяют его на публику. Причём вещание идёт не только для граждан Украины, но и для жителей Европы и Штатов. Кстати, Зеленский свою версию(или подсказанную ему) начала войны озвучил в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung».



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