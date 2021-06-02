Зеленский считает война между Украиной и Россией может начаться 12-16 сентября, почему США и ЕС не против этой бойни

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июня 2021, 08:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украинский президент и Верховный главнокомандующий назвал в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» возможные сроки начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, это может произойти примерно до 12-16 сентября. Судя по всему, дата выбрана не случайно, она совпадает с планируемым окончанием работ по монтажу магистрального подводного газопровода «Северный поток 2». Эксперты сомневаются в достоверности информации, предоставленной Зеленским. Но, всё же к этому стоит относиться настороженно.

Эксперты, основываясь на поступающих ежедневно новых данных, считают, что Запад целенаправленно подталкивает Киев к войне против России. Если говорить, по сути, то что сейчас происходит в Европе – это воплощение в жизнь многих завоевателей прошлого, стремившихся к мировому господству. Но на этот раз захват происходит бескровно, европейские страны одна за другой добровольно отказываются от суверенитета и подчиняются сильному владыке, то есть – США. Хотя формально европейским центром признан Брюссель, ключевым игроком в ЕС – Германия, но фактически Соединённые штаты Европы подчиняются воле Вашингтона.

Если внимательно прислушаться к европейским политикам получается, что главное чаяние ЕС – увеличить свои территории до Урала. Конечно же они говорят, что уповают на мирное присоединение России. Однако Москва на это вряд ли пойдёт, поскольку ей придется подчиняться повелениям Брюсселя, диктуемым из Вашингтона. К тому же, о целостности страны уже речь не будет идти. Что значит единая Европа от берегов Атлантического океана до Урала? Это как минимум раскол России на две части, по Уральскому хребту. Но, на этом Брюссель (читай - Вашингтон) наверняка не остановится. Европейская часть страны будет разбита на множество мелких национальных и межнациональных республик, включённых в состав ЕС. Это будет сделано ради гарантии, что Россия после расчленения не сможет возродиться в былом виде. К тому же часть территорий ныне принадлежащих ей будут переданы в состав других стран. Например: Кольский полуостров – Норвегии, Карелия и Выборг с окрестностями – Финляндии, Калининградская область – Германии и т. д. На Сибирь и Дальний восток давно засматриваются США.

Америка бесспорно рассчитывала решить вопрос раздела России без применения вооружённой силы. В 1990- е года работа по развалу страны велась целенаправленно и планомерно. Купленные Западом власти, по сути, вели антигосударственную политику. Штаты разлагали остатки советской индустрии и намерено подсаживали РФ на нефтегазовую иглу. В стране росло протестное настроение. Не только в национальных, но и в межнациональных субъектах РФ развивались сепаратистские настроения. Российской элите позволяли развивать бизнес на Западе, предоставляли многим лицам вид на жительство или гражданство за рубежом, и она постепенно превратилась в заложника, своей алчности, покорно повинующегося политике Вашингтона (и формально - Брюсселя).

Однако, с приходом во власть Владимира Путина ситуация стала меняться. Запад понял не сразу, поэтому у России появилась временна фора, позволившая ей создать мощные вооруженные силы, избавиться от многих предателей государственных интересов страны, находящихся во власти (или около неё, имеются ввиду крупные бизнесмены) и укрепить свои позиции на мировой арене.

В настоящее время Вашингтон, похоже не верит в возможность мирного закабаления России и рассматривает варианты силовых и санкционных действий против неё. Для военного давления в качестве тарана (или если хотите - авангарда) используется Украина, которую, по плану Запада, тоже ждёт расчленение. Но, сейчас, народ этой страны приманивают посулами типа того, что их ждёт счастливое европейское будущее. При этом, Запад не дает украинцам прямых обещаний на вступлении в ЕС и в НАТО. А украинская элита уже давно сидит на крючке у США и действует только, как марионетка. Любые попытки к самостоятельности жестко пресекаются, это мы видим на примере некоторых украинских политиков и олигархов.

Интересен выбор Зеленским даты возможного начала войны между Украиной и Россией. Это середина сентября, то есть до осенней распутицы остаётся короткий срок. Получается, что может тем или иным способом спровоцировать Россию на ответные боевые действия, а затем распутица поможет Киеву ввергнуть войска РФ в затяжные кровопролитные бои. Здесь просматривается вмешательство в военное планирование ВСУ западных военных специалистов, плохо знакомых с опытом РККА вести военные действия не только в распутицу, но и на болотистой местности. К тому же, Киев явно недооценивает огневую мощь российских ВС способности ударной авиации ВКС РФ.

Зеленский справедливо замечает, что удары на головы украинских вояк могут посыпаться в трёх направлениях. С юга – силами ЧФ и КФл РФ. С востока силами Южного и Западного военных округов и с территории Белоруссии, силами Западного военного округа. Отбросить ВСУ за Днепр для российских войск не составит особого труда. Главное, лишить Украину возможности атаковать ракетами Атомные электростанции РФ.

В Незалежой уже открыто говорят, что еще с 2007 года велась подготовка к войне с Россией. В настоящее время вопрос стоит ещё острее, поскольку строительство магистрального подводного газопровода «Северный поток 2» близится к завершению. Еще немного и Незалежная больше не сможет паразитировать на российском газе. Киев рискует потерять 15% ВВП, а это крах для Украины. То есть сами обстоятельства помогают Западу толкать Киев в направлении войны против Российской Федерации.

В действительности вариантов нападения Украины на Россию много. И это не только наступление в Донбассе и попытка захватить Крым. Как бы ни агрессивно не действовал Киев, Запад все равно примет его сторону. ССО Незалежной могут организовать проведение серии террористических актов на территории РФ, ВСУ может попытаться обстрелять тактическими ракетами АЭС в Курской области. ВСУ в состоянии атаковать приграничные территории РФ и Белоруссии, а затем объявить о нападении с их стороны. Киев набил руку в информационной войне и такой трюк ему по силам, то есть, Запад «поверит» всему, что скажут украинские власти. Конечно же Зеленский рассказал немецким журналистам: «Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам». Брошена именно та кость, которую западные СМИ ждали от украинского лидера. И, в действительности, такой сценарий исключать не стоит. Бывший премьер Украины Азаров рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что ВСУ «сосредоточили на линии разграничения ударную группировку — 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее. Предусмотрел нанесение трёх рассекающих ударов, причём в очень короткое время с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь. А далее заявить на весь мир, что мы восстановили территориальную целостность Украины».

Впрочем, из большинства заявлений Зеленского, высказанных за последние несколько недель следует, что украинское командование не рассчитывает на военный успех, и готово принести в жертву устремлениям Запада своих солдат и мирных граждан. Впрочем, заокеанским кураторам Киева не нужна победа ВСУ на поле боя, им нужен повод для более жёсткой экономической и дипломатической войны с Россией. По аналогии с событиями 1939 года, когда СССР был исключён из Лиги Наций из-за начала советско-финской войны. На этот раз США наверняка попытаются выпроводить Россию если не из ООН, то хотя бы - из постоянных членов Совбеза. Впрочем, главная цель Вашингтона изоляция России, разложение российской элиты, организация мощного протестного движения внутри нашей страны. То есть, создание и реализация революционной ситуации, которая, по мнению экспертов в США, поможет насадить в Кремле американских марионеток.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости