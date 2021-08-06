Как в США испытали «супер-пупер-ракету»

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6 августа 2021, 16:32

Очередные испытания авиационной гиперзвуковой неядерной ракеты меньшей дальности AGM-183A ARRW состоялись в США. Именно ее Дональд Трамп называл «супер-пупер-ракетой в 17 раз быстрее всех остальных».



Испытания признали «частично успешными». Ракету наконец-то удалось отделить от тяжёлого бомбардировщика В-52Н, но двигатель запустить не получилось – изделие благополучно скрылось в водах океана.



Для США эти испытания имеют особое значение и несут в себе вопрос государственного престижа. Американцы отстали от России в гиперзвуковых ракетных технологиях по ряду направлений на десятилетия. Свои неудачи США приходится прикрывать различными презентациями и компьютерной графикой, с которыми у них всё отлично.



А как в этой сфере обстоят дела в России?



Читайте подробности на нашем сайте в материале «В США состоялись испытания авиационной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW»





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