Северный флот приступил к развёртыванию морских и сухопутных сил и средств в рамках КШТ

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4 августа 2021, 21:02

Фото: Соцсети

Группа кораблей Северного флота (СФ) России провела комплексные манёвры в северной Атлантике. Это мероприятие является командно-штабных учений в данном межвидовом стратегическом объединении. Об этом сообщило агентов «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу СФ. Эти действия проводятся на фоне крупнейших за последние 40 лек манёвров ВМС США Large Scale Exercise 2021.



Северный флот приступил к масштабной командно-штабной тренировке (КШТ), в которой задействуют более 30 кораблей и подлодок и 10 тысяч военнослужащих. Это мероприятие является подготовкой к грядущим осенью стратегическим учениям этого года. Из информации Северного флота следует: «В назначенных районах Северо-восточной Атлантики, отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов» провёл комплексное учение по созданию районов ограничения доступа, а также по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем».

Сообщается также, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнили комплекс ракетно-артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям.

Кроме того, пресс-служба СФ информирует о выходе в открытое море и развёртывании атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота. Одновременно с тем, подняты по тревоге и вышли в районы сосредоточения подразделения армейского корпуса СФ.

В частности, сообщается: «Армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на Арктическом направлении».

Активные действия Северного флота корреспондируют с текущей оперативной обстановкой, обострившейся с началом крупнейших с 1981 года манёвров ВМС США Large Scale Exercise 2021 (широкомасштабные учения - LSE), которые охватывают сразу несколько Театров военных действий. В штабе 6-го флота США подчеркивают, что данные учения – это демонстрация того, как американский флот будет «брать контроль над морями» по своему выбору. В основном действия развернут в Атлантике и Тихом океане. Особое внимание в манёврах будет уделено Чёрному, Южно-Китайскому и Восточно-Китайскому морям.



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