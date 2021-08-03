США на крупнейших маневрах демонстрирует войну одновременно против России и Китая, возможны провокации

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3 августа 2021, 19:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВМС США приступили к крупнейшим с 1981 года военно-морским учениям под кодовым названием Large Scale Exercise 2021 (широкомасштабные учения - LSE). Об этом пишет ИД «Коммерсантъ». До 16 августа действия будут отрабатываться на различных театрах военных действий (ТВД), которые покрывают 17 часовых поясов. Непонятно, на что рассчитывает Пентагон. Возможно, это лишь демонстрация тускнеющей силы США.

Представитель командования 6-го флота США (зона ответственности – Средиземное море) не скрывает, что главная задача этих манёвров всё же демонстрация силы «в различных частях Мирового океана (главным образом в Тихом и Атлантическом): в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях». А это значит, что возможны провокации со стороны военных кораблей США и НАТО. К такому развитию событий должны быть готовы ВМФ РФ и ВМС КНР.

Янки уверяют, что в учениях задействованы 36 надводных и подводных кораблей более 25 тысяч моряков и морпехов. На различных ТВД в манёврах участвуют ударные корабельные авианесущие группы. Кстати, сейчас британский авианосец «Квин Элизабет» находится в Южно-Китайском море в сопровождении кораблей Королевских ВМС ОКВБиСИ и других государств – членов НАТО.

Конечно же американцы в первую очередь хотят доказать сами себе, что они всё ещё в состоянии контролировать мировой океан в том режиме, который посчитают нужным. В этом и кроется самая опасная проблема, поскольку, увидев, что на самом деле этот пресловутый американский контроль лишь фикция, янки могут пойти на военные провокации похлеще, чем это сделал британский эсминец «Дефендер» в Чёрном море. Ответные реакции России и Китая могут быть сдержанными. Но, есть мнение, что Москва и Пекин уже сыты по горло провокациями США и НАТО. Так что все эти две недели, пока Штаты будут в извращённой форме демонстрировать своё военное превосходство на море, человечество будет находиться под опасностью возникновения жестких предпосылок третьей мировой войны.

Стоит очень серьёзно принять в расчёт ястребиное заявление, опубликованное в газете Пентагона Stars and Stripes: «Учения призваны продемонстрировать способность военно-морских сил США лишить противника контроля над морями». Командование шестого флота ВМС США уточнило: «К участию привлечен Корпус морской пехоты, что продемонстрирует возможности нашего флота проводить совместные операции как в открытом океане, так и в прибрежных водах». То есть на различных ТВД в первую очередь в Чёрном, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях янки будут лезть из кожи, чтобы доказать самим себе и всему миру, что они способны к безрассудству до степени, выходящей за пределы понимания добра и зла. Возникает подозрение, что власти и военное командование США отказываются воспринимать реальность такой, кокой она является на самом деле, а это клиника. Это всё похоже на массовое психическое заболевание в среде американских военных и политиков в необратимой стадии. А заложником данного прихода становится всё человечество.

Остаётся рассчитывать только на то, что Америка затеяла очередной постфлоп глобальной игры в военно-политический покер. И, по своему обыкновению, янки, не имея сильных карт, просто-напросто блефуют, осознают слабость своего положения и не доведут игру до вскрытия.

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