Корабли ВМС НАТО будут отправлены на дно, если откроют огонь по российскому флоту

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1 августа 2021, 17:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американский адмирал Роберт Берк командующий ВМС США в Европе и Африке вдруг себе возомнил, что корабли НАТО могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на издание Business Insider.

Американский адмирал Роберт Берк заявил, что натовские военные суда могут открыть огонь по кораблям ВМФ России в Чёрном море. В частности, он сказал: «Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть». Такая реакция предполагается из-за сопровождения российскими самолётами и кораблями сил НАТО в Чёрном море.

Однако этот адмирал явно не задумался о последствиях обстрела российских кораблей и самолётов. А они будут очень жесткими. Как результат все корабли НАТО, находящиеся в Чёрном море, могут быть в течение нескольких минут отправлены на дно под огнём российский береговых ракетных комплексов и под обстрелом боевой авиации. Напоминаем, что в регионе несут боевое дежурство МиГ-31К, вооружённые гиперзвуковыми ракетными комплексами воздушного базирования «Кинжал».

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