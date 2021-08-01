Аргументы Недели Армия 13+

Корабли ВМС НАТО будут отправлены на дно, если откроют огонь по российскому флоту

, 17:58 , Специальный корреспондент

Корабли ВМС НАТО будут отправлены на дно, если откроют огонь по российскому флоту
Фото: Соцсети

Американский адмирал Роберт Берк командующий ВМС США в Европе и Африке вдруг себе возомнил, что корабли НАТО могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на издание Business Insider.

Американский адмирал Роберт Берк заявил, что натовские военные суда могут открыть огонь по кораблям ВМФ России в Чёрном море. В частности, он сказал: «Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть». Такая реакция предполагается из-за сопровождения российскими самолётами и кораблями сил НАТО в Чёрном море.

Однако этот адмирал явно не задумался о последствиях обстрела российских кораблей и самолётов. А они будут очень жесткими. Как результат все корабли НАТО, находящиеся в Чёрном море, могут быть в течение нескольких минут отправлены на дно под огнём российский береговых ракетных комплексов и под обстрелом боевой авиации. Напоминаем, что в регионе несут боевое дежурство МиГ-31К, вооружённые гиперзвуковыми ракетными комплексами воздушного базирования «Кинжал».

Читайте также: Британские СМИ: Defender собьет два десятка Су-24 и потопит половину ЧФ РФ, прежде чем сам пойдёт на дно

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью