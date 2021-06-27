Британские СМИ: Defender собьет два десятка Су-24 и потопит половину ЧФ РФ, прежде чем сам пойдёт на дно

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июня 2021, 18:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Британские газеты взахлёб пишут о том, что эсминцы (destroyers) Тип 45 к которым относится Defender является верхом военных технологий Запада и способен вести войну в одиночку. По мнению западных военных он в состоянии дать бой не только стареньким фронтовым бомбардировщикам Су-24, но и всему Черноморскому флоту РФ.

Постараюсь не ранить самолюбия низкоквалифицированных в военных вопросах западных журналистов. Однако похоже, что они не осознают, насколько не правы. Всё дело в крайней наивности и инфантильности как западных пропагандистов, так и тех, кто даёт им информацию для измышлений. В одиночку долго повоевать не получится, даже таким продвинутым в технологическом отношении кораблям, как destroyers tipe 45 против береговых и корабельных ракетных комплексов ЧФ РФ, торпед и гиперзвуковых систем «Кинжал». Скорее всего он будет уничтожен первым же залпом. Если ему повезёт дождётся второго, разница измеряется секундами. В случае реальной опасности командование ЧФ не будет подставлять свои корабли под огонь ракет Harpoon и самолёты под огонь зенитных ракет «Астер-30», которыми вооружён «Дефендер». Кому нужна эта дуэль времён 200-летней давности?





На голову британских моряков полетят с безопасных расстояний «Яхонты», «Ониксы» и гиперзвуковые «Кинжалы». Если британцы немного потерпят, то у них будет возможность погибать от гиперзвуковой ракеты «Циркон». А ниже ватерлинии ударит столь многочисленная стайка торпед, что никакая самая современная противоторпедная оборона не поможет. Этим твердоголовым англичанам, похоже, никто так и не растолковал, что защищаем мы свою землю и своё море. Наш флот, авиация и сухопутные силы будут действовать со своих баз, а не как они - на удалении в несколько тысяч морских миль от своего берега. Как бы ни хорохорились в Лондоне, но им придётся строить новые мемориалы. Жаль только одно, что обломками их кораблей, пролитым топливом и трупами их моряков придётся засорять наше море.

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