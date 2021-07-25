Российский перспективный самолёт Checkmate не сможет конкурировать с американским F-35 по ряду причин

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июля 2021, 11:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Китайское издание Sohu считает, что перспективный российский самолёт Checkmate, представленный на Международном аэрокосмическом салоне МАКС 21, значительно подвинет США на мировом рынке вооружений. В частности указывается, что он составит конкуренцию F-35, что в реальности не соответствует действительности. Скорее всего Checkmate/Су-75 станет конкурентом китайским самолётам пятого поколения на мировом рынке вооружений.

Заявленные технические характеристики нового российского концепта Checkmate, который уже успели окрестить Су-75 действительно выглядят ошеломляюще, но они пока ещё остаются на бумаге, чтобы превратить их в жизнь придётся ещё немало поработать. Допустим, что разработчикам новейшего российского легкого истребителя Су-75 удастся выполнить всё, что они наметили. Москва получит уникальный самолёт, который, как заявлено, будет представлен на мировом рынке вооружений и стране звездой российского военного экспорта. Но, никакие превосходные его качества не смогут сделать этот самолёт конкурентом американского многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35.

Ещё раз повторю, даже если Су-75 будет значительно превосходить F-35 по манёвренности, высоте полёта и по другим показателям, эти два самолёта никогда не будут конкурировать на одном поле мирового рынка вооружений. Дело в том, что США изначально развивают F-35, как особую концепцию или международную программу истребителя совместного удара (joint strike fighter). Все страны – участники этой программы союзники, многие из них участвуют в производстве данного самолёта, это строго закрытый клуб, куда вход очень лимитирован. Члены этого клуба ни при каких обстоятельствах не будут покупать российский Checkmate/ Су-75.

Можно сказать, что изначально США продумали мощный маркетинговый ход, обеспечивший проекту F-35 надёжную защиту от конкурентов. И это несмотря на то, что данный самолёт очень дорог как в производстве, так и в эксплуатации. Например, стоимость производства этого истребителя пятого поколения разнится от 110 млн. до 140 млн. долл. в зависимости от типа самолёта. А полный цикл его эксплуатации от начала полётов до списания оценивается в 500 млн. долл. и эта цифра имеет тенденцию к увеличению.

Но, главная хитрость состоит в том, что все проданные США истребители-невидимки совместного удара F-35 (подчёркиваю определение – «совместного») оказавшись в боевых составах ВВС стран- членов клуба «joint strike fighter» по сути остаются в распоряжении авиационного командования Америки. Все эти истребители интегрированы в единую глобальную сеть управления боем в различных средах: воздух, море, суша и даже космос с киберпространством. Более того, вышеуказанная сеть остаётся под руководством Пентагона. Кроме чисто маркетинговой цели, этот проект является мощной объединяющий силой, способствующей тому, что парк F-35 ВВС союзников остаётся навсегда под командованием Вашингтона.

Поэтому оценка обозревателей китайского издания Sohu самого американского самолёта F-35 в корне не верна. США не просто активно продвигают его на мировом рынке вооружения, они с помощью этого самолёта создают мощный глобальный военный альянс.

На данный момент членами закрытого клуба «joint strike fighter» кроме США являются: Великобритания, Италия, Норвегия, Австралия, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Польша. Есть ещё несколько стран, которые могут пополнить список этого клуба. Это то пространство, куда путь российским производителям вооружений заказан.

На оставшейся немалой части мирового рынка вооружений Су-75 уже будет конкурировать с чем угодно, в том числе и с китайскими самолётами пятого поколения, но только не с F-35, поскольку Америка этот самолёт продаёт только надёжным союзникам, членам закрытого клуба. Поэтому Су-75 имеет больше шансов нанести «безжалостный удар» по другим производителям многофункциональных истребителей, поставляющим свою продукцию на мировой рынок вооружений: это Франция с «Миражами» и «Рафалями», включая совместный франко-германский проект «Еврофайтер», Швеция и её «СААБ Грипен», идёт разработка самолёта пятого поколения в Швеции и Японии, но, главным конкурентом для России всё же является Китай. Впрочем, есть рынки, куда производителям КНР путь заказан, это: Филиппины, Вьетнам, Индия. Даже с учётом таких «запретных зон» поле для конкуренции остаётся большим. Мировой рынок вооружений обширен и тенденции к его сокращению пока не видно.

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