В следующий раз нарушителя морских границ России будут бомбить

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2021, 16:09

Широко освещаемый в мире «инцидент у мыса Фиолент» с британским эсминцем Defender стал примером неудачной и весьма опасной провокации, которая могла очень плохо закончиться. Но есть вероятность, что урок впрок не пошёл – нас ждёт «вторая серия».



Сбежал эсминец вовремя, потому что его вполне серьёзно собирались топить. В воздухе (что потом подтвердили и сами британцы) было более 20 боевых и обеспечивающих российских самолётов, включая и самолёт дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50. В общем, хотели бы утопить – утопили бы Defender мигом. И вооружение английского эсминца помогло бы ему мало. На эсминце все прекрасно понимали: случись что – убежать не успеют. Тем более право на преследование нарушителя в международных водах у России имеется.



Скандал усугубился тем, что вскоре в Британии пошли «сливы». Выяснилось, что глава британского генштаба был строго против провокации, а визировал всё Борис Джонсон, заставивший таки моряков подставить свои головы под русские пушки, бомбы, ракеты и торпеды. В Британии многие поняли, что чудом избежали фатальных неприятностей. Ходят слухи, что британцы опять хотят попробовать пройти через крымские воды. Следующий проход может закончиться где-то рядом с «лежбищем» британо-французских кораблей, разбитых бурей у Балаклавы в Крымскую войну. Любопытно, что американцы в этой провокации ограничились ролью подзуживающих, а участвовать не рвутся.



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