Зеленский жертвует украинскими солдатами ради евроатлантических ценностей

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2021, 20:43

Фото: соцсети

Зеленский опять напомнил своим западным кураторам, что намеренно жертвует проливает кровь граждан Украиины в Донбассе, и что это его сакральная, кровавая жертва, посылаемая на алтарь так называемых североатлантических или западноевропейских ценностей. «Это война в Европе, но умирают украинцы.

И это несправедливо. <…> Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза», —заявил он.

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