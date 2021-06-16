Зеленский жертвует украинскими солдатами ради евроатлантических ценностей
16 июня 2021, 20:43
Зеленский опять напомнил своим западным кураторам, что намеренно жертвует проливает кровь граждан Украиины в Донбассе, и что это его сакральная, кровавая жертва, посылаемая на алтарь так называемых североатлантических или западноевропейских ценностей. «Это война в Европе, но умирают украинцы.
И это несправедливо. <…> Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза», —заявил он. Читайте статью полностью …
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