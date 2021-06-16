Зеленский пригрозил Западу, что создаст самую сильную армию в Европе, если ему не помогут с Донбассом

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2021, 18:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, что его администрация вынуждена будет создать самые мощные Вооруженные силы в Европе, если Запад откажется помочь силой вернуть Донбасс под киевское управление. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на украинские СМИ.

В частности, Владимир Зеленский сказал: «Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет». Скажу прямо, - мне уже страшно. Даже представить себе не могу от куда Зеленский возьмёт деньги, чтобы исполнить свою угрозу, ну разве что обдерёт как липок не только весь народ, но и украинских олигархов в купе с бюрократами-коррупционерами. Впрочем, у него ещё не вырублен весь лес и не продана с молотка украинская земля.

Зеленский опять напомнил своим западным кураторам, что намеренно жертвует проливает кровь граждан Украиины в Донбассе, и что это его сакральная, кровавая жертва, посылаемая на алтарь так называемых североатлантических или западноевропейских ценностей. «Это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо. <…> Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза», —заявил он.

Зеленский на этот раз пошёл дальше обычного в риторике запугивания Запада угрозой с «Востока» и поведал своим европейским и американским друзьям, что, мол Россия намеренна захватить многие украинские города и в первую очередь: Киев Одессу и Харьков. Поскольку, повествуя о сём президент Незалежной говорил невнятно и сбивчиво, выдавая в эфир, не четко сформулированную мысль, а поток сознания, не буду утруждать себя цитатой.

В целом всё было, как всегда. Зеленский вопил в духе героя гениальной комедии Леонида Гайдая: «Шеф, всё пропало». При этом, бывший комик ныне, глава государства включал своё неуёмное больное воображение указуя, что предстоящие осенью текущего года российские военные СКШУ «Запад-2021» могут закончиться попыткой оккупации Украины. То же суждение высказывает и главком ВСУ генерал Хомчак. Именно он увидел экзистенциальную опасность для Незалежной в маневрах «Запад-2021», которые на самом деле направлены против НАТО, поскольку Россия – Украину, как противника, в упор не видит. Москва лишь желает отмахнуться от Незалежной, как от назойливой мухи. Киев, напротив, разбазарив за 30 лет независимости несметные богатства, доставшиеся ему от СССР, намерен ещё хоть чем-то поживиться за счёт России. А заодно и пощипать в материальном смысле Запад. Последний использует Незалежную в своих геополитических целях, но, с прискорбием осознаёт, что этот инструмент войны против Москвы запредельно дорого обходится евроатлантическому сообществу и в прямом, и в переносном смыслах.

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