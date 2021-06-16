Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2021, 19:59

Фото: соцсети

Вопрос о запрете эксплуатации магистрального газопровода «Северный поток 2» американским конгрессом поднят на военный уровень. Было принято решение указать о том в законе «О национальной обороне 2020 года». Но пока на этот счёт не достигнуто единодушия между Сенатом и Палатой представителей, сообщает агентство «РИА Новости».

Ситуация, которая раскручивается вокруг проекта СП2 уже давно напоминает сводки с полей сражений. Россия в этой бескомпромиссной информационной войне смогла заручиться поддержкой такого сильного союзника как Германия. Не стоит забывать, что, отстаивая свои экономические интересы Берлин, по сути, выступает против США, Великобритании, ЕС и Украины. То есть ФРГ приходится отбиваться от своих ближайших компаньонов, выступая на стороне страны, которую Запад однозначно считает своим военным противником. Читайте статью полностью…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости