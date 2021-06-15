Депутаты Бундестага: Германия готова защищать «Северный поток 2» против нападок со стороны США и Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июня 2021, 14:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, член фракции «Альтернатива для Германии» заявил, что предложение главы украинского МИДа отдать Незалежной Крым в обмен на «разрешение» на эксплуатацию магистрального газопровода «Северный поток 2» - глупость. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разместил в своём аккаунте в Twitter пожелание, что Киев даст добро на запуск СП2 в обмен на «деоккупацию украинских территорий». И якобы это пожелание было озвучено им в Берлине. Другой парламентарий, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал радикальную позицию Украины и действия США в отношении газопровода «Северный поток 2» - неприемлемыми. Об этом пишет агентство «РИА-Новости». Ситуация, развивающаяся вокруг строительства проекта СП2 все больше напоминает военные сводки.

РИА Новости цитирует Вальдемара Герта: «Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм». Парламентарий также заявил, что проект «Северный поток 2» Германии нужнее, чем России. Он считает, что РФ вполне может направить все свои газовые потоки в Китай, а ФРГ придётся потреблять грязный и дорогой американский сжиженный газ, что приведет к подорожанию производства и уровня жизни в стране и значительно снизит её конкурентоспособность, и может привести к социальному взрыву.

Гердт высказал своё беспокойство о том, что Крым – Киеву нужен только, как как территория, а судьба крымчан Украину вовсе не беспокоит. Он заявил корреспонденту «РИА Новостей»: «Куда деваться людям вовремя так желаемого властями Украины возврата полуострова. Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света».

Другой парламентарий, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал радикальную позицию Украины позиции США в отношении газопровода «Северный поток 2» - неприемлемой. Он заявил корреспонденту агентства РИА-Новости: «Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь». Из его уст стало известно, что Германия может принять контрмеры и по отношению к США, если Вашингтон продолжит санкционное давление, направленное на запрещение работы СП2. Как вариант было названо повышение пошлин на ввоз американского сжиженного газа в ФРГ. В отношении Украины Берлин может так же применить санкции или отказать ей в дальнейшей помощи – считает Клаус Эрнст. Ранее Эрнст высказал понимание позиции Москвы нежелающей финансировать Украину, проводящую жесткую антироссийскую политику. Он заявил корреспонденту ТАСС: «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа».

Вопрос о запрете эксплуатации магистрального газопровода «Северный поток 2» американским конгрессом поднят на военный уровень. Было принято решение указать о том в законе «О национальной обороне 2020 года». Но пока на этот счёт не достигнуто единодушия между Сенатом и Палатой представителей, сообщает агентство «РИА Новости». Ситуация, которая раскручивается вокруг проекта СП2 уже давно напоминает сводки с полей сражений. Россия в этой бескомпромиссной информационной войне смогла заручиться поддержкой такого сильного союзника, как Германия. Не стоит забывать, что, отстаивая свои экономические интересы Берлин, по сути, выступает против США, Великобритании, ЕС и Украины. То есть ФРГ приходится отбиваться от своих ближайших компаньонов, выступая на стороне страны, которую Запад однозначно считает своим военным противником.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости