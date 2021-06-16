Целью информационной войны Запада против России является исполнение Хьюстонского протокола

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2021, 18:00

Фото: соцсети

Что мы наблюдаем сейчас? Против Москвы разворачивается мощным фронтом информационная война, целью которой бесспорно является исполнение Хьюстонского протокола, предусматривающего низложение конституционной власти в РФ и расчленение страны на несколько (по протоколу - на 15) самостоятельных государственных образований. Читайте далее….

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