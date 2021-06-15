Что может стоять за решением ЕС и США об усилении координации действий по сдерживанию России

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июня 2021, 21:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Америка и Евросоюз согласовали пути углубления взаимодействия в отношении общих мер по сдерживанию России на мировой арене, об этом информирует агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на заявления, сделанные Европейским советом.

В коммюнике, подготовленном к финалу встречи между делегациями США и ЕС сказано: «Мы едины в принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно ответить на ее повторяющееся шаблонное негативное поведение и пагубную деятельность... Для координации нашей политики и действий мы планируем наладить между ЕС и США диалог на самом высоком уровне».

Самоё удивительно состоит в том, что политическое руководство и ЕС, и США, делая столь радикальные заявления, вертятся, как ужи на сковородке и зачастую выдают в серии противоречивые заявления. Провозглашают крестовый поход на Россию и тут же говорят о необходимости сотрудничать с ней в интересных для Запада областях.

При этом отчётливо видна некоторая разница во взглядах между засевшими в Брюсселе евро-бюрократами и правящими верхушками крупнейших Европейских стран, входящих в ЕС. Как то ни странно, но например Германия – спонсор ЕС очень часто встаёт на сторону России, в основном по выгодным для Берлина проблемам, включая СП2, но все таки… Сам прецедент достоин пристального внимания. Ещё важным является то, что самый близкий США союзник в старом свете Великобритания – вышла из состава ЕС. Это говорит о недоверии, которое нарастает во властных коридорах Вашингтона по отношению к Европе. Несмотря на то, что верхушка ЕС в Брюсселе с раболепием пресмыкается перед Америкой, последняя с подозрением смотрит на общеевропейские инициативы в том числе и на планы создания Евро-армии. И это несмотря на то, что Брюссель уже заверил хозяина из-за океана, что она войдет в состав сил НАТО.

Кстати, жесткую позицию Лондона в Европе немногие поддерживают, среди самых непримиримых – Чехия и Польша (бывшие союзники Москвы по Варшавскому договору). Недавний антироссийский выпад Меркель (по поводу пересмотра стратегии НАТО из-за России) можно не принимать во внимание. Кацелерин скоро покинет свой пост, поэтому она заботится о получении синекуры в какой-нибудь уважаемой всемирной организации и ищет протекции Вашингтона.



Что мы наблюдаем сейчас? Против Москвы разворачивается мощным фронтом информационная война, целью которой бесспорно является исполнение Хьюстенского протокола, предусматривающего низложение конституционной власти в РФ и расчленение страны на несколько (по протоколу - на 15) самостоятельных государственных образований.

Сейчас всех собак вешают на Россию. Её обвиняют в кибератаках на объекты промышленности и власти в США, её хулят за экстремально холодную зиму в Техасе, ей вменяют в вину влияние на выборы в США и в Европе и так далее. Тем временем Запад грубо вмешивается во внутренние дела РФ и других стран, по своему усмотрению, и не считает это зазорным. Кстати, Штаты скромно умалчивают, что недавнюю кибератаку на американских нефтепровод Colonial Pipeline, из-за которой в США начался топливный кризис, заказала американская же железнодорожная корпорация. Это у них такой способ конкурировать. Впрочем – не только у них.

К счастью, в США и в руководстве НАТО (Столтенберг не в счёт) есть холодные головы, которые, проанализировав соотношение военных потенциалов России и Запада, пришли к выводу, что последний понесёт неприемлемые по масштабам потери. Именно этим объясняется то, что США и НАТО дальше агрессивной риторики и демонстрации силы не идут. Запад пока намерен вести гибридную войну против РФ, используя широкий спектр инструментов.

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