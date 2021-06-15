Эксперты назвали признаки того, что вирус COVID-19 создан в лаборатории

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июня 2021, 08:01

Фото: соцсети

Специалисты поясняют, что COVID-19 обладает такими свойствами, которые в природе развиться не могут. На нем имплантированы в избыточном количестве «шипы» или «присоски», имеющие отрицательный заряд.

Кроме того, в природе натуральные вирусы мутирует в сторону ослабления летальности, чтобы не убивать организм носителя, а паразитировать на нём как можно дольше… Читать материал полностью: «Глава ВОЗ допустил искусственное происхождение COVID-19»

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