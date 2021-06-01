Какая армия нужна России в современных реалиях

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июня 2021, 14:09

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Некоторые военные эксперты считают, что в сложившихся на международной арене непростых условиях, Вооруженным силам России необходимо еще большее укрупнение. Сторонники этой идеи вспоминают времена СССР, когда страна имела самые мощные и самые многочисленные ВС в мире.



Немаловажную роль в этом аспекте играет экономический фактор. Население СССР в 1990 году насчитывало 288,6 млн. А ВВП страны в 1983 г. – 993 млрд долл., в 1990 году – 778,4 млрд долл. по тому курсу этой валюты. При этом после развала Советского Союза весомая часть предприятий ВПК оказалась за границей.



Численность населения России в наши дни оценивается в 146,24 млн человек. ВВП страны сейчас составляет 1,47 трлн. долл. Стоит учесть, что с 1990 года доллар подешевел почти в два раза. Россия просто не в состоянии потянуть многочисленные вооружённые силы.



Многие эксперты отмечают, что увеличивать численность Вооруженных сил нынешней России попросту не имеет смысла. Практика современных войн показывает, что большие войсковые скопления – это прекрасная мишень для высокоточных боеприпасов и беспилотных ударных платформ. Сейчас идеалом на поле боя являются небольшие высокомобильные формирования.



Подробности на эту тему читайте на нашем сайте в материале Александра Шарковского «Нужна ли России многочисленная армия, чтобы противостоять угрозам с Запада»





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