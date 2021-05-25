Нужна ли России многочисленная армия, что бы противостоять угрозам с Запада

Аргументы Недели → Армия 13+

25 мая 2021, 17:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Споры о том, какая армия нужна для обеспечения победы в войнах будущего к настоящему времени практически утихли. Но иногда те или иные эксперты (особенно представители старой военной школы) высказываются в пользу укрупнения ныне существующих в России Вооружённых сил. Выдвигается предложение об увеличении количества военных округов. Например, непростая текущая политическая обстановка навивает мысль, что есть необходимость в создании Крымского военного округа, как когда-то Калининградская область была выделена в особый район. Суть всего сводится к вопросу – нужно ли вернутся к многочисленной армии, или все же стоит придерживаться ныне существующей стратегии в военном строительстве, которая предусматривает развитие компактных, роботизированных, высоко мобильных сил, обладающих большой огневой мощью.

НАЗАД В СССР?

Сторонники создания в России крупных Вооруженных сил, с надеждой смотрят в наше прошлое, точнее во времена СССР. И действительно Союз имел самые мощные и самые многочисленные ВС в мире. Кроме 16 военных округов было пять групп войск. Начнём с округов в этом списке: Московский, Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Киевский, Прикарпатский, Одесский, Северо-Кавказский, Закавказский, Приволжский военный, Среднеазиатский, Туркестанский, Уральский, Сибирский, Забайкальский и Дальневосточный. В списке групп войск: Группа советских войск в Германии, Северная группа войск (в Польше), Центральная группа войск (в Чехословакии), Южная группа войск (в Венгрии). Кроме того, военные контингенты находились на Кубе, в Монголии, во Вьетнаме, с 1979 по 1989 год - в Афганистане и в некоторых африканских странах.

Численность Вооружённых сил СССР в 1989 году составила 4, 258 млн штыков, плюс к тому, внутренние войска МВД СССР и пограничные войска КГБ СССР насчитывали примерно 400 тыс. штыков. В среднем годовой военный бюджет страны оценивался в 73 млрд руб. Поддерживать численность почти в 5 млн штыков возможно только при опоре на всеобщую воинскую обязанность. Сейчас Россия только частично комплектует войска за счёт призывников. К тому же в СССР была возможность тратить на оборону значительно больше средств, чем сейчас. Развитию вооружений способствовал мощный военно-промышленный комплекс, который после развала СССР, в значительной части оказался за рубежом. И всё же.

Ядерная триада СССР в своём арсенале имела свыше 6 тыс. боеголовок, 1390 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования. Они располагались в шахтах, на подвижных колёсных комплексах и на железнодорожных комплексах.

Стратегический подводный флот имел 926 МБР ПЛ. В арсенале воздушной составляющей триады было 162 стратегических бомбардировщика из них 72 – ракетоносцы, а также около 1000 крылатых ракет Х-55 с ядерной боеголовкой. В боевом составе Военно-морского флота СССР было около 500 различных кораблей. Из них 160 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны, включая семь авианосцев (авианесущих тяжёлых крейсеров). Подводный флот включал 83 стратегических атомных субмарины, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизель электрических субмарин. ВВС и армейская авиация насчитывали 12,2 тыс. самолетов и вертолетов. Парк бронетехники также был самый большой в мире. Он включал около 64 тыс. танков, порядка 76,5 тыс. БМП и БТР. Артиллерийский парк насчитывал до 66,9 тыс. различных артиллерийских систем.

Напоминаем, что население СССР в 1990 году насчитывало 288,6 млн. А ВВП страны в 1983 г. – 993 млрд долл., в 1990 году – 778,4 млрд долл. по тому курсу этой валюты. Но, судя по всему, данные цифры не соответствуют реальным - они значительно занижены. Мало того, что весомая часть предприятий СССР, после развала Союза, оказались за границей, внутри РФ - былая индустрия советской эпохи оказалась в состоянии распада, и лишь в последние годы наметился в ней рост. Идём дальше.

Современная численность населения России оценивается в 146,24 млн человек. ВВП страны сейчас оценивается – 1,47 трлн. долл. С 1990 года доллар подешевел почти в два раза. Но, несмотря на столь обнадёживающие финансовые показатели, современная Россия просто не потянет многочисленные вооружённые силы советской эпохи. К тому же, население нашей страны значительно сократилось после распада СССР, соответственно чувствительно сократились мобилизационные возможности. По официальным данным численность населения РФ в этом году составила 145 975 300 человек. Оптимальная численность армии не может превышать 1% от численности населения (в идеале - не более 0,3%). Кстати, есть мнение, что реальная численность населения России не превышает 90 млн. человек. В пользу немногочисленных ВС говорит и тот факт, что новые технологии меняют стратегию, оперативное искусство и тактику действий войск (сил). Сейчас многочисленная армия попросту не нужна.

ВС РОССИИ (ВС РФ)

Современные ВС РФ – это пять военных округов: Западный, Южный, Центральный, Восточный и Северный флот. Ограниченные контингенты российских войск дислоцируются на территории нескольких иностранных государств (Армения, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Куба, Вьетнам и т.д.). Общая численность ВС РФ оценивается в 1 885 371 человек, из них около 1 млн. военнослужащих. По разным данным, мобилизационный ресурс страны составляет примерно 24 млн. человек. Годовой бюджет ВС РФ в 2020-м оценивается в 3,287 трлн рублей, примерно 5,4% от ВВП России.

Всего, в соответствии с договором СНВ-3 Россия располагает около 1400 ядерных боеголовок и не более 700 их носителей. Сухопутная составляющая ядерной триады насчитывает 305 шахтных и подвижных ракетных комплексов. Арсенал МБР подводного страта пополнили ракеты Р-30 «Булава». Воздушная составляющая включает 70 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. Всего парк ВКС насчитывает коло 1800 самолетов из них порядка 800 истребителей и штурмовиков, около 200 фронтовых и до 40 дальних бомбардировщиков. Вертолётный парк приближается к 1500 единиц. В боевом составе ВМФ РФ более 200 кораблей и катеров, 76 субмарин из них 11(12) - стратегического назначения, около 30 многоцелевых атомных подлодок, остальные: дизель-электрические субмарины. Авианосцев в нашем флоте фактически нет, находящийся на вечном ремонте «Кузя» - не в счёт. Парк бронетехники сухопутных войск насчитывает около 12 тыс. танков и 15 тыс. БМП, и БТР. Ракетные силы насчитывают 48 ТРК «Точка-У» и 108 ОТРК «Искандер». Артиллерийский парк насчитывает 10 860 единиц ствольных и реактивных установок.

По признанию российского политического и военного руководства - доля современных вооружений в стратегических ядерных силах в настоящий момент достигла 86%. А в целом по Вооруженным силам этот показатель приблизился к 70%. Сейчас Минобороны РФ делает ставку на развитие вооружений, основанных на «новых физических принципах». Основным козырем, в сегменте ядерного сдерживания, стало гиперзвуковое оружие. Планирующий гиперзвуковой комплекс «Авангард», гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» уже стоят на вооружении. Гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон», что называется – на подходе.

Некоторую пробуксовку в создании парка истребителей пятого поколения Россия компенсирует успехами в производстве нового ядерного и гиперзвукового вооружения. Серьезным подспорье в ядерном сдерживании станут ракеты РС-28 «Сармат» и 9М730 «Буревестник», и «конечно же» ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон». Кроме того, Россия включилась в гонку в создании высокоточного вооружения и «умной» боевой робототехники.

И ещё, оценивая численность ВС РФ не стоит забывать о войсках Росгвардии. А это 430 тыс. человек, из них 290 тыс. – военнослужащие. Прибавим сюда 110 тыс. пограничников и получится, что уже сейчас у России под ружьем находится около 1,4 млн штыков, что не так уж мало. Причем доля профессиональных военных в ВС РФ уже почти достигла половины от всего личного состава.

ВОЙНА БУДУЩЕГО

Так какую же предпочтительно иметь армию – огромную и неповоротливую, где подавляющее число военнослужащих – призывники или профессиональную, компактную и высокомобильную, оснащенную по последнему слову техники. В свое время великий российский полководец Александр Суворов сказал: «Где меньше числа, там больше доблести».

Войны настоящего и будущего времени не похожи на те, что сотрясали нашу планету в начале и в середине прошлого века. Главным аргументом России в будущей воне является её ядерный щит, к слову - самый мощный и совершенный в мире. Этот аргумент нивелирует все недостатки в вооружении и в численности войск. К тому же, РФ навёрстывает упущения и в обычном оружии.

Наличие пяти военных округов у современной России эксперты находят оптимальным. Нет смысла увеличивать как их число, так и численность Вооруженных сил. Практика современных войн показывает, что большие войсковые скопления – это великолепная мишень для высокоточных боеприпасов и беспилотных ударных платформ. Сейчас идеалом на поле боя являются небольшие высокомобильные формирования. Поэтому создаются самодостаточные тактические группы батальонного и ротного уровней. Эти формирования способны, при поддержке огневых средств старшего начальника, самостоятельно выполнять боевые задачи и вовремя уходить из-под губительного огня противника. Используется сетецентрическая система управления боем, позволяющая сосредотачивать войска в нужном месте в нужное время для нанесения удара. Маневры совершаются с небывалой точностью, ориентированию способствуют спутниковые системы и авиация разведки, и наблюдения. Увеличивается доля десантных войск, возможно в будущем только они и останутся, поскольку малоподвижность сухопутных сил делает их уязвимыми. Многие страны запада (Британия, Франция, Германия) отказались от многочисленных войск, они делают упор на силы специальных операций и развитие беспилотных платформ. Эксперты указывают, что со временем на поле боя в основном будут воевать роботы, а их операторы будут находится на безопасном удалении.

Учитывая просторы нашей страны, особенно северной её части и сложность развития на этих территориях дорог, возникает необходимость в совершенствовании и увеличении военных транспортных платформ – воздушных и морских. Более того, дороги противник, обладающий современным вооружением, будет с лёгкостью разрушать. Опять же приходим к выводу, что без хорошо защищённого воздушного и морского транспорта воевать будет сложно. В качестве защиты предполагается создавать более совершенные комплексы ПВО/ПРО и рои воздушных, и морских беспилотных систем, управляемые искусственным интеллектом.

Отказ в военном строительстве от многочисленной армии обусловлен многими факторами. Затраты на её содержание высоки, а малая подвижность таких войск делает их бесполезными. В современных войнах большие армии будут массово погибать, не успев сделать ни одного выстрела в сторону противника.

Впрочем, и сам облик современного солдата претерпевает изменения. К слову, современная активная и динамическая защита бронетехники опасна для своей же пехоты. Солдата вновь одевают в броню, водятся защитные комплекты «Ратник» с индивидуальной системой связи и контроля за состоянием бойца. Комплексы управления боем усложняются и становятся высокотехнологичными, то же самое происходит со всеми типами вооружений и с военной техникой.

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