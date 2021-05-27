Норвежский противолодочный самолёт приблизился к российской границе в Баренцевом море

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27 мая 2021, 19:10

Фото: соцсети

Истребитель МиГ-31 морской авиации Северного флота второй раз за двое суток вылетал для идентификации и сопровождения норвежского противолодочного самолёта Р-3С Orion, совершавшего разведывательный полёт у границ России над акваторией Баренцева моря. Об этом в четверг, 27 мая 2021 года, сообщила пресс-служба Северного флота.



«Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для ее опознавания был поднят истребитель МиГ-31, из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель, как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении пресс-службы флота.



В минувшую среду Северный флот также сообщал о полёте у границ России норвежского противолодочного самолёта.



Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации норвежским самолётом не допущено.



Базовые патрульные противолодочные самолёты Р-3С Orion предназначены для обнаружения, наблюдения и уничтожения подводных лодок противника.



На Кольском полуострове, с выходом в Баренцево море, размещаются пункты базирования атомных и дизель-электрических подводных лодок Подводных сил Северного флота, в том числе ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

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