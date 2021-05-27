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27 мая 2021, 16:19

Фото: соцсети

ВС РФ должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности — крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, заявил Путин. Армия России должна быть компактной, но эффективной, добавил он. Об этом сообщает «ТАСС».

Российская армия должна быть компактной и эффективной, для этого очень важно развивать военно-транспортную авиацию. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

По его словам, развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, ее слаженная работа и высокая готовность авиапарка "во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния".

«Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций», - сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Вооруженным силам России нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов, и «в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы». Так, по его словам, завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Кроме того, с использованием отечественных комплектующих в настоящее время поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124, отметил президент.

Путин поставил задачу оснастить в достаточном количестве армию и флот современными видами высокоточного оружия большой дальности.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», - сказал глава государства. По мнению Путина, «важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот».

Президент подчеркнул, что в ближайшие годы «важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки».

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