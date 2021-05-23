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Россия создаст недосягаемо мощный ледокольный флот в мире

, 15:47

Россия создаст недосягаемо мощный ледокольный флот в мире
Фото: соцсети

Журналисты американского журнала National Interest уделили внимание теме России, набирающей обороты мощности в Арктике. Об этом сообщает «АННА -ньюс», ссылаясь на материал РИА Новости.

Западные авторы отмечают, что Российская Федерация получила в наследство от Советского Союза полномасштабный арсенал, инфраструктуру в Арктике, чтобы противостоять США. Но эксперты отметили значительную модернизацию, проведённую уже в новейшее время Москвой. Касается оно прежде всего вооружения.

В частности, западные журналисты напомнили о наличии у Москвы арктических подлодок проекта «Акула». Поставленные в строй субмарины обладают внушительными размерами и огневой мощью. Эти качества компенсируют подводным бортам слабую скрытность и мобильность. Преобладает Москва в Арктике и своими ВВС.

Напомним, ранее США и Дания уже выражали опасения усиления позиций Российской Федерации в Арктической акватории. Российский лидер Владимир Путин также сообщал, что Москва уже имеет самый мощный ледокольный флот в мире, но не собирается останавливаться на достигнутом и будет его развивать, чтобы и в перспективе обеспечить себе первенство в этом сегменте корабельного парка.

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