Роберт Кочарян призвал народ поддержать армию

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2021, 14:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обратился сегодня, 25 февраля, к армянскому народу, призвав поддержать требование Генштаба ВС республики об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Очевидцы сообщают, что войсковой корпус идет на Ереван. Сторонники премьер-министра вышли на улицы армянской столицы. Эксперты оценивают опасность начала гражданской войны в республике.

«В этот роковой момент надо быть хозяевами нашего государства, встать рядом с армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть залог нашего национального возрождения», — написал Роберт Кочарян в своём Telegram-канале.

Ранее Генштаб ВС Республики Армения (РА) распространил заявление, подписанное представителями высшего командования армии республики, в котором было высказано требование отставки Никола Пашиняна. Это решение поддержали командующие всех пяти армейских корпусов. В ответ, премьер-министр Армении уволил начальника Генштаба генерал-полковника Оника Гаспаряна и вывел на улицы Еревана своих сторонников. Похоже Пашинян не собирается так просто расставаться с властью.

В сети появилась информация, что один из армейских корпусов ВС РА направлен в Ереван. Подтверждения этим сведениям пока не поступали. Также не известна реакция МВД и спецслужб республики на происходящее. Эксперты считают, что данное противостояние может закончится кровопролитием. По сообщениям армянских СМИ в Ереване на площади республики уже начались стычки между сторонниками и противниками Никола Пашиняна.

Читаете также: «Командование Вооруженных сил Армении потребовало отставки Пашиняна».