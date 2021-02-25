Пламя войны на Ближнем Востоке поддерживается не только усилиями США

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25 февраля 2021, 08:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

За главенство в регионе борются три непримиримые силы Турция, Иран и Саудовская Аравия. Израиль занимает на Ближнем Востоке особое положение, он вынужден лавировать, в поисках военного союза с Анкарой и Эр-Риядом, чтобы обеспечить свою безопасность. Надо признать, что Иерусалим преуспел в этой своей деятельности. Стоит обратить внимание, что Израиль даже не ищет возможности договориться с Ираном и другими своими соседями, где власть принадлежит шиитам. Это так называемые экзистенциальные, непримиримые противники Еврейского государства. Россия ввязалась в геополитическую распрю на Ближнем Востоке, преследуя свои интересы, связанные с экономическими вопросами и безопасностью, кроме этого, Москва наконец-то решилась на выполнение своих союзнических обязательств. Ранее она вынуждена была наблюдать, как США и НАТО уничтожают ее партнеров – Сербию и Ливию. Москва, по сути, оставила без поддержки русское население стран Балтии и Украины. В Сирии российские военные также вынуждены проявлять гибкость, не отвечать на откровенную агрессию США, Турции, Израиля, которые, не обращая внимания на присутствие войск ВС РФ атакуют союзников Москвы. Но, как бы то ни было, прогнозы западных и арабских аналитиков о том, что Россия получит в Сирии второй Афганистан – не сбылись. Самостоятельной региональной силой является народ без государства – курды.

Прежде всего стоит отметить сильные позиции британских и американских спецслужб в этом регионе. Лондон внедрил сюда щупальцы своей разведки еще в начале Первой мировой войны. А если смотреть в глубь истории, Британия и Франция засылали своих эмиссаров в Оттоманскую Порту еще в восемнадцатом веке и значительно преуспели в вовлечении ее в антирусскую коалицию к середине девятнадцатого века. Это сотрудничество закончилось для турок плачевно - благодаря военно-политической деятельности Антанты, Османская империя прекратила свое существование в 1918 году.

Вернемся к нашим временам. О создании Исламской военной коалиции Эр-Рияд объявил 15 декабря 2015 года. В ее состав формально, помимо самой Саудовской Аравии, вошли: Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Габон, Гвинея, Джибути, Египет, Иордания, Йемен, Катар (до 5 июня 2017 г.), Кувейт, Коморы, Кот-д’Ивуар, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Нигер, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Палестина, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Тунис, Турция, Того и Чад. Фактически Эр-Рияд смог привлечь для военных действий в Йемене только Иорданию, ОАЭ, Египет и Кувейт, остальные стараются сохранить нейтральный статус.

Из этой организации однозначно выпадают Турция и Катар, которые являются близкими военно-политическими союзниками и ведут самостоятельную региональную политику в этом дуэте ведущей силой является Турция, а Катар исполняет роль главного финансиста. Положение Анкары во многом определяет членство в НАТО, а также тяготение к ней тюркоязычных стран - Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии. Помимо этого, Турция сумела заполучить в свои друзья Южную Корею и Монголию, поскольку с этими народами у тюрков общие исторические корни. Анкара поддерживает тесные контакты с тюркоязычными и финно-угорскими народами Российской Федерации, надеясь рано или поздно объединить их в новый тюркский каганат - Туран.

ТУРЦИЯ и КАТАР

Положение Катара является уникальным в регионе. Он сотрудничает с Анкарой поддерживает связи с Ираком и Ираном, выполнят роль посредника в афганских делах. Самостоятельность Дохи не по душе Эр-Рияду, тем более что обе эти монархии качают нефть из одного нефтеносного бассейна. Но попытка династии Эль-Саудов подмять под себя маленький эмират – провалилась. И это с учетом, что у Катара мизерные собственные вооруженные силы. Но на его территории расположена крупнейшая в регионе военная база ВС США (Эль-Удейд). Кроме того, в эмирате размещен турецкий воинский контингент и охрану эмира осуществляет турецкий спецназ. Естественно, Анкара, как и США являются военными гарантами спокойствия Катара. Есть очень забавный момент в действиях Эр-Рияда против Дохи. Саудиты обвинили ее в поддержке террористических организаций: «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (все они запрещены в России). На деле спонсором «Аль-Каиды» и «Исламского государства» является сама Саудовская Аравия. Кстати, практические все суннитские монархии Персидского залива запятнали себя сотрудничеством с «Исламским государством». Особняком стоит лишь Оман, исповедующий ислам ибадитского толка.

Анкара оказывает военную поддержку Дохе и этот факт очень раздражает Саудитов, которые решились организовать региональную блокаду Катара и вовлечь в нее практические все монархии Персидского залива. Эр-Рияд выдвинул следующие требования: помимо вышеизложенного, закрыть телеканал «Аль-Джазира», прервать дипотношения с Ираном и разорвать союз с Турцией. Ни одного из этих требований выполнено не было, но Эр-Рияд вынужден был пойти на попятную, в первую очередь под давлением США. Не буду грешить против истины, Анкара оказывает не безвозмездную поддержку не только Катару.

Стремление турецкого политического руководства хоть в какой-то мере восстановить былое величие Турции уже давно не является секретом Полишинеля. Неудивительно и столь резкое противодействие устремлениям Анкары, многих государств Восточно-средиземноморского региона, бывших османских провинций.

Анкару и Эр-Рияд так же разделяют теистические взгляды. Саудовская Аравия придерживается крайне салафитских или ваххабитских воззрений в суннитском Исламе. Турция - традиционно суфийская, а в последние десятилетия здесь распространилось новое течение в суннитском Исламе получившее наименование «братья мусульмане». Кстати, относительно не так давно мы наблюдали к чему привел их приход к власти в Египте.

Израиль идет на договорённости с Турцией, касающиеся не только экономических, но и военно-политических вопросов. Но они носят вынужденный характер, обусловленный политической целесообразностью. Например, в ходе осенней военной кампании 2020 года в Нагорном Карабахе, Турция, Азербайджан и Израиль оказались в одном лагере.

КУРДЫ

Самостоятельной силой на Ближнем Востоке являются курды. Это один из самых многочисленных народов в регионе, развивший национальное самосознание, но не добившийся монолитности. Были случаю, когда одна часть курдского народа воевала с другой, на стороне непримиримого врага – Анкары. По разным данным курдами себя считают от 40 млн. до 50 млн. человек, большая их часть проживает на территории Турции. У курдов два диалекта северный - курманджи и южный – турани.

Крупные курдские диаспоры есть в Ираке, Сирии и Иране, мелкие – в Закавказье и других регионах. В России скрываются от карающей длани Анкары представитель Рабочей партии Курдистана (РПК).

Большинство курдов исповедует ислам, суннитского и шиитского толка, есть христиане, алевиты, ярсан, езиды, иудеи. Большая часть мусульман суннитов принадлежит к древним Накшбандийскому и Кдирийскому софийским орденам (первый зародился в Бухаре, второй в Багдаде). Адепты РПК считаются марксистами, но и они придерживаются народных религиозных традиций.

Иракский Курдистан находится под властью Демократической партии, сотрудничающей с Анкарой. Сирийские и турецкие курды являются экзистенциальными противниками Анкары. С ними турецкое политическое руководство ведет непримиримую борьбу.

Сирийским курдам оказывают поддержку США, некоторые страны НАТО и Израиль. В данном случае Иерусалим выступает, как противник Турции, этот пример показывает, насколько внешняя политика Земли обетованной многосложна и витиевата. Кстати, сирийские курды рассчитывают на обещание американцев помочь им создать свое государство Рожава, Иракские курды уже получили автономию, но о независимости пока речь не идет. Вообще этот народ продемонстрировал исключительную стойкость в долговременной войне и способность побеждать на поле боя.

ЭР-РИЯД против ТЕГЕРАНА

Арабы традиционно придерживаются родовых связей. Например, Эр-Рияд имеет мощное влияние на сирийских бедуинов, благодаря этому факту. Наиболее крупные племена пустынных кочевников в Сирии – Хассана, Рувалла, Аджейдат, Федаан, Аль-Баггара, Сбаа – являются выходцами из Аравии и связаны кровным родством, традициями и культурой объединены не только между собой, но и с другими бедуинскими племенами. Так, семья короля Аль Сауда происходит из племени Хассана и до сих пор поддерживает с ним тесные, в том числе и матримониальные связи. Но все дело в том, что именно эти племена до сих пор оказывают поддержку так называемым спящим ячейкам «Исламского государства». Периодическое возникновение в Большой сирийской пустыне (Бадия Аль-Шам) боевых групп «черного халифата» казалось бы ни откуда, и затем их исчезновение в никуда. Объясняется просто – это ополчение бедуинских племен периодически поднимает черный флаг псевдохалифата, когда шейхи решают, что им пора показать Дамаску, курдам и США, кто реальный хозяин в регионе.

Согласитесь в таком варианте «Исламское государство» может существовать сколь угодно долго и будет получать поддержку с Аравийского полуострова. Арабы родственников в беде не бросают.

Бедуинские племена являются своеобразной платформой и для формирования других группировок вооружённой оппозиции. Для демонстрации своих корней коалиция мятежников «Фронт национального освобождения» (к ней присоединилась запрещенная в РФ джихадистская группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам») решила внести существенное изменение в дизайн своего флага. Это все тот же триколор, сочетающий основные цвета ислама: зеленый (цвет стяга Омейядов), белый (цвет флага мухаджиров) и черный (цвет флага ансаров). Но в центре знамени теперь арабской вязью в красном цвете написана шахада. В соответствии с древней исламской символикой это цвет войны. К примеру, точно такая же изображена на государственном флаге Саудовской Аравии, на знамени «Талибана» (запрещен в РФ) и ряда других исламистских организаций. Новый флаг объединенной оппозиции означает, что она отныне носит религиозный исламистский характер.

Шахада (свидетельство) является одним из пяти столпов ислама. На русский язык ее можно перевести так: «Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха». На знамени объединенной сирийской оппозиции изображена суннитская шахада. И это имеет ключевое значение. Повстанцы подчеркивают, что Сирия в их понимании – суннитское государство, основываясь на том, что большинство (около 75%) населения страны исповедуют ислам суннитского толка.

Тегеран, благодаря своему врагу США и вмешательству России в сирийскую войну получил возможность вывести свои коммуникации – дороги и трубопроводы на берег Средиземного моря через территории лояльных для него Ирака и Сирии. Это даст возможность исламской республике по короткому пути доставлять углеводороды и другие ископаемые по короткому пути в Европу. Кроме того, длинный проект очень заинтересовал Китай. Который рассчитывает использовать иранские коммуникации, как часть своего нового «Шелкового пути», который пройдет из КНР по территории Афганистана, Ирана, Ирака и Сирии к портам Средиземноморья, значительно удешевив логистику для доставки китайских товаров в Старый свет. Пекин намерен потратить на организацию этого пути баснословную сумму. Только на иранский его отрезок планируется инвестировать порядка 400 млрд долл в ближайшие два десятилетия. Успех Дамаска в сирийской войне при поддержке союзников, позволит КНР осуществить свой план. Главной преградой на пути его исполнения являлся Эр-Рияд, намеревавшийся ввести свои войска в Сирию. Тегеран имеет влияние на йеменских шиитов Хуситов, которые сейчас надежно сковали силы Саудовской Аравии в затяжной войне.

СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ

Саудовская Аравия, по сути, возглавила религиозную борьбу суннитов против шиитов. К слову, в Ираке 65% населения – шииты, около 30% - сунниты. Не вникая в суть дела, Америка, свергнув правительство Саддама Хусейна, представлявшее суннитское меньшинство, отдала страну во власть шиитов, на которых имеет сильное влияние Иран – оплот шиитского ислама. теперь борьба идет за Сирию, в которой 75% населения – сунниты, а правят ими представители алавитского меньшинства не набирающего и 9% (от общей численности населения). По мнению суннитской части арабского мира династия Асадов пришла к власти в стране совершено незаконно, по сути, совершив подлог. По Конституции Сирийской арабской республики (САР) президентом страны может быть только мусульманин, а сунниты не признают таковыми алавитов, к которым принадлежит Башар Асад (принадлежал его отец) и вся ныне правящая верхушка, поэтому действующий президент САР нелегитимен.

Еще каких-нибудь 45 лет назад и шииты имамиты-двунадесятники (религия большинства населения Ирана и Ирака) отрицали принадлежность алавитов к мусульманской умме (общине). По мнению многих авторитетных религиоведов, алавизм относится к гностическим вероисповеданиям, принявшим лишь некоторую внешнюю оболочку ислама. У мусульман главной священной книгой является Коран. Им предписано принять шахаду, исполнять хадж, уразу (пост) в священный месяц Рамадан. Совершать пять раз (в тяжелых обстоятельствах позволено сократить до трех) в сутки молитву (ас-салят), уплачивать раз в год закят (налог в пользу уммы, на поддержание ее бедных членов).

У алавитов своя священная книга – «Китаб аль-Маджму», и совершают они только две обязательные молитвы в день. В основе верования – догмат о «Вечной Троице» (где халифу Али отведена роль бога, Мухаммад является его воплощением, а Сальман аль-Фарси – предтечей). Они почитают также Иисуса, христианских апостолов и некоторых святых, празднуют Рождество и Пасху, на богослужениях читают Евангелие, причащаются вином (некоторые из них носят христианские имена). Кроме того, алавиты поклоняются Луне, Солнцу, вечерней и утренней заре, тьме и свету (чем близки к езидам и чем, также грубо попирают шахаду). Не признают шариатские мазхабы (правовые направления в исламе). В алавитских общинах есть избранные – «хасса» (те, кто посвящен в тайны религии) и чернь – «амма». До недавнего времени алавиты совершали свои ритуалы в особых молельных домах и не посещали мечети.

Алавит Хафез Асад (отец ныне действующего президента) пришел к власти в 1971 году, что вызвало недовольство в среде сирийцев-суннитов. И только в 1973 году аятолла шиитов-двунадесятников Мусса Садр издал фетву (авторитетное религиозное постановление), в которой признал ливанских алавитов ветвью шиизма, его поддержал иракский богослов шиит-двунадесятник имам Хакими. Сирийские алавиты так же стали считаться шиитами. В настоящее время под давлением обстоятельств алавиты посещают мечети и соблюдают уразу. Но в целом Башар Асад делает ставку на светскость, чем привлекает многих и из суннитского лагеря (далеко не все хотят жить в жестких рамках шариата). Башар Асад ни при каких обстоятельствах не может разорвать отношения с Тегераном, поскольку от этой связи зависит его легитимность.