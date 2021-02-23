США готовятся к жесткому противостоянию с Россией в Европе

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2021, 15:33

Фото: соцсети

Пентагон усилит «сдерживание» активности РФ в Восточной Европе несколькими инициативами. К ним относятся проведение многонациональных военных учений, развертывание крылатых ракет наземного базирования большой дальности и средств наблюдения в стратегически важных районах. Об этом пишет агентство «АННА Ньюс» , ссылаясь на публикацию в журнале «Нэйшионал Интерес».



По словам автора статьи, 25-я ударная группа ВВС США сейчас смещает акцент своих действий с Ближнего Востока, где она вела боевые действия в Афганистане, а также против ИГИЛ (запрещено в РФ). Теперь это подразделение американских ВВС будет проводить операции в Европе.



Для этого в Румынию и Прибалтику будет отправлен разведывательно-ударный беспилотник «MQ-9 Reaper». В арсенале США более сотни таких аппаратов. Автор статьи считает, что этот беспилотник, ранее принимавший участие в боевых действиях против террористов, может стать ценным инструментом в масштабном противостоянии великих держав. Это связано с его технической эффективностью и точностью, с которой этот «жнец» (Reaper) отслеживает и уничтожает вражеские цели.



Кроме того, ВВС США постоянно работают над улучшением этого оружия, чтобы иметь возможность сражаться с чрезвычайно высокотехнологичным противником. На данный момент «MQ-9 Reaper» не имеет стелс-технологии, уточнил автор.



Он отметил, что из-за огромной протяженности границ России применение такого беспилотника может быть особо необходимым.

«Скорее всего, оборудование для видеонаблюдения будет востребовано на северо-востоке Европе, вокруг стран Балтии, а также в южных регионах Восточной Европы, включая Черное море и такие страны, как Румыния», — заключил автор.

Известно, что США хотят вернуть себе господство на море и американские ВМС возлагают большие надежды на беспилотные летательные аппараты. Несколько крупных компаний активно участвуют в разработке надводных и подводных дронов, в основном ударных. Согласно долгосрочному плану Пентагона, к 2045 году флот получит 120 беспилотных кораблей и около 25 подводных лодок. Ожидается, что со временем они станут почти главной силой в военных операциях на море.



Между тем пришла новость, что американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer впервые прибыли в Норвегию с базы в Техасе «для выполнения долгосрочных запланированных миссий по проведению тактических военных учений».



В заявлении командования ВМС США в Европе и Африке подчеркивается, что текущие миссии с участием бомбардировщиков демонстрируют способность армии обеспечивать боевую готовность и поддерживать союзников и партнеров, несмотря на внешние вызовы. Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган подчеркнул, что военные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют Соединенным Штатам совершенствовать навыки сдерживания противника, улучшать боевые возможности и стабильность в регионе.



Стоит отметить, что новый президент США уже пообещал союзникам в Европе и всему миру «возвращение Америки и НАТО. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству, но все зависит от позиции Москвы. Министры обороны стран-членов на конференции в этом месяце подняли вопрос об увеличении финансирования военной деятельности Североатлантического альянса у границ России и занялись подготовкой новой стратегической концепции НАТО.