Серийные поставки гиперзвуковых «Цирконов» начнутся с 2022 года

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29 января 2021, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся с 2022 года. Об этом в пятницу в ходе Единого дня военной приемки сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Серийные поставки («Цирконов») начнутся с 2022 года», - сказал он. По его словам, «одновременно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа предприятия промышленности совместно с органами военного управления систематически проводят работу по разработке и практической апробации новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники».

По словам замминистра, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А. ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.

«Особое внимание Министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия», - отметил Криворучко. Так, АО «НПО машиностроения» в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 махов.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», - сказал замминистра.

По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. «Подтверждены качество и надежность серийных партий», - отметил замминистра.