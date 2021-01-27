ПАКФА, ПАКДП, ПАКДА, ПАКТА, ПАКША - как корабль назови, так он и полетит

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2021, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию «Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата» (ПАКДП). Также он известен под условным обозначением МиГ-41.



На стадии постройки опытных машин находится и «Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации» ( ПАКДА) – новый стратегический бомбардировщик. Создаётся и военно-транспортный самолёт среднего класса (ПАКТА), но ведутся работы и по замене гиганта «Руслана». Был в планах и перспективный штурмовик (ПАКША)



По планам в конце этого десятилетия МиГ-41 должны начать заменять скоростные тяжёлые перехватчики МиГ-31БМ. Но эти машины ещё даже не закончили модернизацию – обещают завершить в 2023 году. Зачем нужна замена? Конечно, МиГ-31 – очень надёжный и долговечный самолёт. В буквальном смысле прочный – это единственный из имеющихся ныне истребитель, по которому техникам разрешено ходить в уставных «берцах», а не в специальной обуви. Это возможно потому, что самолёт, рассчитанный на максимальную скорость более 3000 км/ч, создан с высокой долей титана и высокопрочных сталей, что сказывается и на прочности, и на ресурсе.



У него великолепный потенциал модернизации. Не так давно МиГ-31БМ получил возможность атаковать и сбивать одновременно от 8 до 10 воздушных целей на дальностях до 320 км управляемыми ракетами «воздух-воздух». Причём среди целей и малозаметные крылатые ракеты, и беспилотники, и баллистические ракеты различных типов. А ещё есть его вариант со всем известным ныне «Кинжалом» – гиперзвуковой ракетой, которой можно поражать наземные и морские цели, в том числе «специальной» (термоядерной) боевой частью или различными обычными. Испытывается для МиГ-31 и противоспутниковая ракета, доставляющая на низкие орбиты компактный перехватчик спутников. Она, кстати, называется «Буревестник», как и известная крылатая ракета с ядерным воздушно-реактивным

двигателем.



Каким будет новый самолёт МиГ-41? Скорее всего, новый перехватчик будет относительно малозаметен, насколько это вообще возможно для машины, работающей на столь высоких скоростях.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



