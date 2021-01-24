В России началась разработка истребителя-перехватчика нового поколения

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2021, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ростех

МиГ, фото: voennoedelo.com

Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. Проект перспективного авиационного комплекса (условное обозначение "МиГ-41") находится на стадии опытно-конструкторских работ.

"МиГ-41" в дальнейшем может заменить истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия "МиГ-31", который был принят на вооружение в 1981 году. Новый истребитель прошёл около 200 обязательных тестов. По сравнению с истребителем прошлого поколения, у него улучшены технические характеристики, например, маневренность. Истребитель получит ракеты дальнего радиуса действия и сможет уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и осуществлять полеты в ближнем космосе. Наряду с пилотируемым вариантом этого самолёта также рассматривается создание и беспилотной версии.

Предположительно к 2023 году "МиГ-41" совершит свой первый полёт, потом, ближе к концу этого десятилетия, будет запущен в серийное производство и начнёт поставляться на вооружение ВКС России.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе брифинга в декабре рассказал о ближайших целях и перспективах российского военно-промышленного комплекса.