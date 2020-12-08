В России ведутся работы по созданию перспективных беспилотников и боевых роботов

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8 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе брифинга рассказал о ближайших целях и перспективах российского военно-промышленного комплекса.

В настоящее время в России ведутся активные работы по созданию перспективных беспилотников среднего и тяжелого класса. Это обусловлено возрастающей ролью беспилотной авиации, что наблюдалось в ходе локальных конфликтов на Ближнем Востоке и Закавказье.

Сергей Чемезов отметил, что сейчас в России производят беспилотные носители небольшого размера.

«Например, беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, минобороны с удовольствием их приобретает», - подчеркнул глава корпорации «Ростех» и уточнил, что эти беспилотники не только разведывательные, но и боевые.

Чемезов также напомнил о созданном в России среднем беспилотнике «Корсаре», способном нести вооружение. По его словам, серийный выпуск «Корсара» начнется сразу после поступления заказа от Министерства обороны РФ.

Глава «Ростеха» сообщил о проработке вопроса создания боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. Он отметил, что перспективный однодвигательный легкий истребитель пятого поколения может быть создан в кооперации с другими странами.

Рассказал Чемезов и о создании комплекта солдата будущего «Сотник»:

«Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15 процентов, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50 процентов. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20 процентов».

Руководитель «Ростеха» сообщил, что ведется работа над созданием боевых робототехнических комплексов с элементами искусственного интеллекта. По его словам, боевые робототехнические комплексы, произведенные концерном «Калашников», уже применялись в Сирии.

В настоящее время искусственный интеллект обкатывается в танках «Армата». Так, оператору достаточно лишь указать приблизительное направление цели, дальше все делается автоматически. Танк сам определит расстояние и наведет орудие.