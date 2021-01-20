Западный эксперт призвал Украину, Грузию, Румынию и Болгарию самостоятельно готовиться к войне против России

Аргументы Недели → Армия 13+

20 января 2021, 18:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Стратегический баланс в Черноморском регионе за последнее десятилетие резко изменился в пользу России. Возможности Москвы противодействовать доступу иностранных кораблей в закрытые зоны (A2 / AD) в Крыму, и текущая модернизация ее Черноморского флота позволяют России диктовать свои условия соседним странам, считает автор издания MEI Дэн МакКормик. Более того, по его мнению, силами войсковой группировки, размещенной в Крыму, Россия может доминировать на начальных этапах любых будущих военных конфликтов в Черноморском регионе. Поэтому МакКормик не нашел ничего лучшего и занялся науськиванием региональных государств против РФ, призывая их срочной к милитаризации. Ему плевать, что бюджеты данных стран не в состоянии ее выдержать. К слову, Румыния, Болгария, Грузия, Украина и подавляющее большинство других стран региона получили свою государственность только благодаря России.

МакКормик указывает, что соседи России должны уделять первоочередное внимание устранению военного дисбаланса. Вместо того, чтобы «полагаться на усиление присутствия США, черноморские государства должны создать гибкую сеть внутри НАТО или ЕС для создания собственных возможностей A2 / AD (имеются ввиду оборонительные районы, нашпигованные тяжелым вооружением)». Эти возможности будут противодействовать российской мощи в начальный период любого кризиса.

За последнее десятилетие российские военные модернизировали ключевые платформы и значительно увеличили свои боевые и огневые возможности. В рамках предыдущей Государственной программы вооружений (ГОЗ-2020) Россия обновила свои запасы бронетехники, боевой авиации и сил быстрого реагирования, при этом значительная часть финансирования была выделена флоту. В условиях нехватки финансирования в рамках ГОЗ -2027 ВМФ продолжает вооружаться малыми надводными кораблями, подводными лодками и современными боеприпасами, такие как крылатая ракета Калибр. Совершенствуется береговая и противовоздушная оборона за счет поступления в войска ЮВО ЗРК С-400 «Триумф», ракетных комплексов береговой обороны «Бастион» и ОТРК «Искандер-М».

Военно-морские, аэрокосмические средства составляют основу военного присутствия России в Черном море, отмечает МакКормик. У России есть экономические рычаги, которые можно сочетать с военной мощью - несколько черноморских государств в значительной степени полагаются на российский экспорт энергоносителей.

Те государства в регионе, которые надеются сдержать Россию, должны будут взять дело в свои руки, заявляет МакКормик. Увеличение военного присутствия США представляется маловероятным не только из-за внутренней политики и бюджетных ограничений, но также может подтолкнуть Россию к ответным действиям. Нынешнее сочетание военной активности США на Черном море - периодическая ротация эсминцев 6-го флота и участие в учениях НАТО, вероятно, останется неизменным, а любые дополнительные средства будут служить скорее в качестве дестабилизирующей, чем уравновешивающей силы.

Турция также вряд ли станет надежным союзником (Украине, Болгарии, Румынии и Грузии – ред.) в сдерживании России. Президент Владимир Путин настаивает на создании стратегического партнерства с Анкарой, используя экономические рычаги и совместные военные учения для укрепления доверия. Недавние события показывают, что Путину это удалось. Отношения Турции с НАТО ухудшились; Анкара недавно решила импортировать С-400 из России, что вызвало санкции США. Новая администрация США также дала понять, что будет искать невоенные решения проблем безопасности на Ближнем Востоке, которые, скорее всего, предотвратят антагонизм с Турцией или нарушение Конвенции Монтре, поскольку она пытается восстановить региональную дипломатию.

МакКормик отмечает, что цель любой союзной стратегии в Черном море должна напрямую противостоять русскому способу ведения войны. Он указывает на опыт недавних войн. Действия в Грузии в 2008 году и на Украине, по его мнению, свидетельствуют, что Россия будет использовать принудительную и гибридную тактику, когда увидит угрозу своим интересам.

МакКормик считает, что Москва во всех случаях военного противостояния с соседями рассчитывает на сове доминирование на начальных этапах конфликта и установить условия дальнейшей эскалации, прежде чем внешние силы (США и НАТО – ред.) смогут ответить. У этого господина короткая память, во всех перечисленных им случаях Россия только реагировала на действия Тбилиси и Киева. Особенно это касается Грузии, США не могли не знать заблаговременно о намерениях Тбилиси развязать войну против республик Абхазии и Южной Осетии. Отсутствие реакции на события пятидневной войны августа 2008 со стороны Вашингтона было преднамеренным, поскольку у Пентагона была возможность заранее подготовиться к этому вооруженному конфликту. Напоминаем, именно американские военные занимались обучением и вооружением армии Грузии в предвоенный период. И, скорее всего, планировали эту войну, также, не в Тбилиси, а в Вашингтоне.

События в Донбассе спецслужбы США могли предвидеть заблаговременно. Америка вообще славится составлением планов на разные сценарии развития событий. В том, что в Лэнгли и других центрах разведсообщества США не занимались подготовкой «Майдана» нет ни малейших сомнений. Для США это долгосрочная геополитическая игра. Поэтому к выводам господина МакКормика стоит относится в высшей степени критично.

МакКормик справедливо указывает, что Российские специалисты по военному планированию сомневаются в своей способности преуспеть в затяжном конфликте с НАТО, и поэтому делают ставку на победу уже в начальный период войны. Россия адаптировала свои вооруженные силы для быстрого маневрирования войск в зонах потенциальных конфликтов под защитой своего мощного тяжелого вооружения. по мнению МакКормика, государства в регионе должны сосредоточиться на возможностях, которые изменят расчеты России в начальный период конфликта. Попробую прочесть его подстрочник. К примеру, по отношению к Украине. Киев должен накопить вооружения и боеприпасы, подготовить оборону, затем объявить войну России и продержаться до тех пор, пока основные силы НАТО смогут развернуться для начала боевых действий против Москвы. МакКормик опять же не учел, что в случае затяжной войны против НАТО Россия может рассчитывать на свое новейшее оружия и ядерные силы. Именно наличие у Москвы последних является сдерживающим фактором для горячих голов в США и в западной Европе.

Учитывая бедность государств Черноморского региона, МакКормик, все же советует им не втягиваться в гонку вооружений. Его совет выглядит чересчур замысловато. Предлагается странам региона перепроектировать стратегию России, противоречащую НАТО, путем создания более дешевой асимметричной защиты, которая может помешать проецированию мощи России. Недавняя покупка Румынией ракет «Пэтриот» и добавление Украиной небольших дешевых кораблей для обеспечения береговой обороны соответствуют этой парадигме. Он также предлагает создать рассредоточенную противовоздушную оборону для предотвращения бомбардировки ключевой инфраструктуры и развитие сил специального назначения, развернуть береговые противокорабельные ракетные комплексы (ASM) и радарные системы. МакКормик считает, что бедные страны могут попытаться заручиться помощью Европейского фонда обороны для приобретения запасов существующего оружия у членов ЕС, например, шведского ПКР RBS-15. Дальность действия RBS-15 позволит такому государству, как Румыния, прикрыть свою исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Эксперт отмечает также, что страны Черноморского региона могут стать участниками проектов Морской беспилотной противолодочной системы и Ракетных систем на поле боя за пределами прямой видимости ЕС - оба проекта соответствуют предлагаемой стратегии в отношении Черного моря. В качестве альтернативы они могли бы координировать новый проект PESCO, чтобы получить возможности противодействия РФ путем создания более широкой коалиции с ЕС. По его мнению, Польша, Швеция, Дания и страны Балтии могут присоединиться к этим проектам, поскольку российские возможности A2 / AD в Калининграде создают аналогичные проблемы. Опять же, поражает наивность этого эксперта. Украина уже шесть лет пытается переложить бремя затрат на военные нужды с своих плеч на спину ЕС, но, Брюссель этому вовсе не рад. К тому же затраты на ЗРК и БРК тоже весьма значительны. Создавать жидкую систему ПВО/ПРО нет смысла – это выброшенные на ветер деньги. Противовоздушная оборона должна строится на принципах глубокого эшелонирования и массирования. Это тоже очень дорогое удовольствие, но господин МакКормик, похоже в данной теме несведущ.

Как еще один потенциальный путь противостояния РФ МакКормик называет членство в НАТО. Неожиданные ход, если учесть, что Болгария и Румыния уже входят в Североатлантический блок, а Грузия и Украина являются его партнерами. Похоже все сводится к тому, что начальный посыл автора о самостоятельной подготовке стран Черноморского региона к противостоянию с Россией размыт дальнейшими рассуждениями. Все расчеты в конце концов делаются на участие США при некоторых усилиях других стран НАТО. МакКормик предлагает Киеву и Тбилиси создать военную коалицию с Болгарией, Румынией и другими странами членами НАТО. Сказать по правде, реализация такого совета вряд ли будет полезной для Украины и Грузии, к тому же в ней нет особого смысла, поскольку и та и другая страна контактируют с США напрямую, создавать дополнительные надстройки, осложняющие не только военное планирование, но и нагрузку на бюджет не целесообразно. Более того, если судить по уровню надуманности предложений МакКормика, можно сказать. что его рекомендации смогут помочь разве что коррупционным схемам, которыми, например, славится Украина и, пожалуй, больше ничему.