Lockheed Martin в ближайшее время произведет 133 новых самолета F-35

7 января 2021, 19:06 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американский разработчик и производитель истребителей пятого поколения Lockheed Martin Corp. готовятся построить 133 новых реактивных истребителя-бомбардировщика F-35 для ВМС США, Корпуса морской пехоты, ВВС, союзников по НАТО и партнеров. Корпорация получила заказ на сумму 903,6 млн долл. Об этом пишет издание Intelligent Aerospace.

Управление развития авиационных систем (УРАС) ВМС США сделало запрос Lockheed Martin Aeronautics срочно подготовить комплектующие для сборки 133 самолетов F-35. Напоминаем, УРАС ВМС США располагается на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд, эта организация занимающейся закупками авиационной техники F-35 для всех Вооруженных сил США. Отделение Lockheed Martin Aeronautics находится в Форт-Уэрте, штат Техас. Именно здесь будут сосредоточены все комплектующие с длительным сроком изготовления. Их производство финансируются на ранних этапах процесса строительства самолета, чтобы обеспечить соблюдение графика производства в целом. Новый заказ (лот №16) включает 101 самолет F-35A с обычным взлетом и посадкой, 32 самолета F-35B с коротким взлетом и посадкой и 24 самолета F-35C палубного базирования.

F-35 — это одноместный, одномоторный, всепогодный, малозаметный, многоцелевой реактивный истребитель-бомбардировщик пятого поколения с усовершенствованной авионикой, предназначенный для уничтожения целей на воде и суше, воздушной разведки и противовоздушной обороны. Это один из самых современных боевых самолетов в мире. В перспективе F-35 должен заменить американские тактические истребители и штурмовики F-16, A-10, F / A-18 и AV-8B. Lockheed Martin разрабатывает F-35 с 2001 года. F-35 имеет длину 50,5 футов, размах крыла 35 футов и высоту 14 футов. Он оснащен одним турбовентиляторным двигателем Pratt & Whitney F135 с дожигом, который может развивать тягу до 21 550 кг. Самолет может развивать скорость 1,6 Маха на высоту до 15 000 м и имеет дальность полета до 1920 км. Воорожен: одной 25-мм пушкой Гатлинга и может нести ракеты класса «воздух-воздух», ракеты класса «воздух-поверхность», самонаводящиеся и гравитационные бомбы.

Бортовое оборудование F-35 включает радар Northrop Grumman AN / APG-81 AES, электрооптическую систему наведения (EOTS) Lockheed Martin AAQ-40, систему предупреждения о ракетном нападении Northrop Grumman AN / AAQ-37 с распределенной апертурой (DAS), набор средств радиоэлектронной борьбы (EW) BAE Systems AN / ASQ-239.

Комплекс навигации и связи самолета также включает систему Northrop Grumman AN / ASQ-242, многофункциональную систему передачи данных Harris Corp. (MADL), Link 16 канал передачи данных; одноканальную бортовую радиосистему (SINCGARS), запросчик и ответчик «свой-чужой» IFF, аварийный радиомаяк, радиолокационный высотомер, тактическую систему аэронавигации (TACAN), систему посадки по приборам для обычных взлетно-посадочных полос и авианосцев, систему точного захода на посадку и посадки (JPALS), цифровой информационный канал TADIL-J с коммуникациями в формате Joint-Variable-Message-Format (JVMF). Шлем пилота F-35 оборудован дисплеем, который позволяет им для наведения орудия на цель просто смотреть на нее. Таким же образом наводятся ракеты.

Минобороны США планирует купить 2457 самолетов F-35 вариантов: А, В и С. Выполнение контракта поставок F-35 только для Пентагона планируется завершить в 2037 году. В США заводы Lockheed Martin и его партнеров, на которых производятся комплектующие и сборка F-35 размещены в Форт-Уэрте, штат Техас; Эль-Сегундо и Сан-Диего, штат Калифорния; Орландо, штат Флорида; Нашуа штат Нью Гемпшир; Балтимор, штат Мериленд; Камери, Италия; Вартон, Англия; Нагоя, Япония. Ценную информацию для российских и китайских ракетных войск предоставило издание Intelligent Aerospace. Но, она не полная - еще не указаны заводы в Турции, производящие комплектующие для F-35.