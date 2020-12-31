Турция возглавит в 2021 году силы передового развертывания НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году турецкая армия возглавит силы быстрого реагирования НАТО и составит ядро многонационального формирования, предназначенного для действий в кризисных районах, жизненно важных для Североатлантического альянса.

Командование НАТО оценило способность турецких военных выполнить эту миссию несмотря на то, что Анкара не в ладах с многими членами блока, включая США. «Турция вложила значительные средства в силы быстрого реагирования - особенно в логистику и планирование потребностей в боеприпасах», - говорится в заявлении альянса.

Силы быстрого реагирования, официально известные как Совместная оперативная группа высокой готовности НАТО, были созданы в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. Руководство миссией переходит Турции от Польши, которая возглавляла силы в 2020 году. Ситуацию несколько осложняет тот факт, что у США и других членов НАТО наблюдаются разногласия с Турцией по ряду вопросов, включая роль Турции в Сирии и приобретение ею передовой российской системы ПВО.

США заявили, что приобретенный Анкарой зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», российского производства, несовместим с другими сетями противовоздушной обороны НАТО и может использоваться для сбора разведывательной информации о системах вооружений союзников по блоку. Он исключил Турцию из программы истребителей F-35, а в середине декабря администрация Трампа ввела санкции в отношении главного агентства по закупкам вооружений Турции после того, как Анкара продолжила закупку.

Несмотря на эти разногласия, 66-я мотострелковая бригада Турции численностью 4200 человек будет служить основным элементом сил быстрого реагирования НАТО в 2021 году. Около 2000 военнослужащих из 10 других стран НАТО будут играть вспомогательную роль, заявили в НАТО.

Силы быстрого реагирования — это передовой элемент более крупных Сил реагирования НАТО, которые приобрели стратегическое значение в последнее десятилетие.

Однако некоторые аналитики сомневаются в ее полезности в условиях кризиса. Одна из проблем заключается в том, что для быстрого развертывания сил требуется консенсус между всеми государствами-членами НАТО, чего трудно достичь в короткие сроки. Государство-член, возглавляющее силы быстрого реагирования, может отказаться от развертывания своих сил. Несговорчивость Анкары в данном случае очень показательна.