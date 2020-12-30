Будущее военного снайпинга требует нового подхода к проблеме

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30 декабря 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели», Шамиль Абдуллаев - инженер, изобретатель ]

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По определению подполковника Корпуса морской пехоты Великобритании Невила Армстронга, снайпинг – это «искусство охотника в сочетании с хитростью браконьера и мастерством меткого стрелка, вооруженного самым лучшим оружием, которое может дать наука». Это цитата из журнала «Отвага» за 2013г - всего лишь одно из многочисленных определений военного снайпинга, где конечным результатом является поражение противника одним-двумя выстрелами, оставаясь незаметным и недосягаемым для ответного огня.

Быть незаметным – это искусство, которому обучалось человечество со времен начала начал, когда человек еще не был человеком, но такое искусство не принесло ему конкурентного преимущества в животном мире, пока он не изобрел оружие, - инструмент из природных материалов для добычи животной пищи и устранения себя подобных конкурентов.

С тех пор преимущество заключается в преимуществе оружия, в том числе и снайперского оружия, и превосходство определяется в первую очередь скоростью метания поражающего элемента, скоростью пули. Но развитие ствольного оружия достигло своего совершенства и незначительные преимущества в некоторых характеристиках снайперского оружия разных производителей не дают никому качественного превосходства. Исходя из этого попытаемся предложить для военного снайпинга оружие, превосходящее существующие образцы в скорости поражающего элемента, ибо основной фактор победы над противником – это достать его как можно дальше и как можно быстрее. Для этого необходимо иметь оружие с более высокой скоростью пули, чем существующие образцы, и почти полным отсутствием эффекта отдачи. Отдача оружия в снайперском деле играет очень важную роль, ибо она демаскирует снайпера, что вынуждает его покинуть позицию или, стремясь совершить повторный выстрел, подвергает себя угрозе уничтожения, а стремление уменьшит отдачу за счет увеличения массы оружия приводит к неприемлемым массо-габаритным характеристикам оружия.

Результативность снайперского дела в наибольшей степени проявляется на линии соприкосновения противоборствующих сторон, на переднем крае. Поражение живой силы противника, установок ведения огня, средств наблюдения и связи, сковывает противника, лишает его мобильности, держит его в постоянном страхе из-за риска физического уничтожения от невидимого снайпера. Это достигается тем, что оный обеспечен более точным и дальнобойным оружием, чем рядовой боец. Более того, – в отличие от прошедших эпох – «снайпер» уже целый комплекс, состоящий из нескольких человек с набором высокоточных приборов (для определения метеорологических факторов), приборов ночного видения, тепловизоров и т.д. Однако, все, без исключения, снайперы вооружены, хоть и самыми разнообразными и специализированными видами снайперского оружия, но работающими на одном физическом эффекте – на эффекте сообщения пуле импульса под действием пороховых газов в ствольном канале.

Но сегодня, когда внутренняя и внешняя баллистика ствольного оружия изучена вдоль и поперек, наука не может предложит ни одной идеи, которая привела бы к увеличению скорости пули более 2000 м/с. Это предел определен законами теплофизики, а лучшие снайперские винтовки имеют скорости метания около 1000м/с. Так как потенциал метания ствольным оружием, практически, исчерпан, то все ведущие страны, изготавливающие снайперское оружие, имеют почти одинаковые типы оружия, с незначительно отличающими друг от друга ТТХ. При этом, надо заметить, что устроить «снайперский комплекс» на линии соприкосновения сторон, где в наибольшей степени необходимо присутствие рычагов давления на противника в психологическом и физическом смысле, в том числе и «снайперский рычаг», становится все более проблематичным, из-за современных, эффективных средств наблюдения и обнаружения противника. Находясь на боевой позиции, привязанный к громоздкому, тяжелому и очень чувствительному к окружающей среде устройству, как снайперская винтовка и приборы комплекса, застыв в полной неподвижности многие часы в условиях грязи, пыли, холода, жары и т.д. снайпер может держать под огнем лишь небольшой сектор, ибо его движения на позиции подобны самоубийству и на такой образ ведения боевых действий способны лишь немногие, что делает военный снайпинг редкой и дорогой профессией.

Одно дело, таким образом, охотиться за ожидаемой целью в определенное время и в выбранном месте и другое - держать под угрозой мгновенного уничтожения любую цель противника на всем протяжении линии соприкосновения на глубину 2-3 км от переднего края из любой точки своих позиций. Моя цель, на основе новых изобретений, предложить в данной статье такие средства военного снайпинга, которые изменить само понятие снайпинга и поднимет его на совершенно другой уровень.

НОВАТОРСТВО В СНАЙПЕРСКОМ ДЕЛЕ

Средства должны быть легкие, малогабаритные, со скоростями метания пули, снаряда или боевой части с готовыми поражающими элементами (ГПЭ) более 2000 м/с и с возможностью прицеливания и ведения огня без присутствия человека на позиции. Такие средства предлагается создать на основе новых физических эффектов для метания тел, на основе изобретения МГУ им. М.В. Ломоносова № 2645099. Ракеты с детонационными двигателями служат для доставки к цели боеголовок с ГПЭ, изготовленные по нижеуказанному способу.

Это способ получения гиперзвуковых скоростей готовыми субмиллиметровыми твердотельными поражающими элементами с использованием кумулятивного эффекта в боевой части ракеты. На практике известны способы применения детонационного кумулятивного эффекта в военном деле в виде кумулятивных боеголовок, в науке – для получения больших скоростей струей квазижидкого металла, в технике – для сварки разнообразных материалов в виде листов, труб, для разрезания тросов, стержней и т.д. Отличительной особенностью проявления кумулятивного эффекта – усиленного в определенном направлении действия взрыва – является то, что последствия кумулятивного эффекта проявляются непосредственно на месте применения самого детонирующего взрывчатого вещества (ВВ) или на небольшом расстоянии от места взрыва, как в случае с получением ударного ядра, при этом дальнодействие кумулятивного эффекта ограничено расстоянием с десяток метров от места детонации ВВ. Предлагается способ увеличения дальнодействия кумулятивного взрыва, при использовании которого можно получить направленный пучок высокоскоростных субмиллиметровых твердотельных частиц, готовых поражающих элементов (ГПЭ) со скоростями в десятки километров в секунду, с разлетом на километры, без потери убойной силы, при этом частицы могут быть из самых разнородных материалов и форм. В связи с тем, что получение больших скоростей субмиллиметровыми ГПЭ направленным пучком осуществляется детонирующим ВВ, то проверка работоспособности предлагаемого способа опирается на законы физики, действие которых проверено в других сферах человеческой деятельности, и на здравый смысл жизненного опыта, по которому можно определить, что скорость поражающих элементов, после схлопывания кумулятивной полости БЧ, будет величиной такого порядка:

Vпэ = Vд /sinα,

где: Vпэ – скорость поражающих элементов; Vд – скорость детонационной волны; 2α−угол вершины конуса кумулятивной воронки. т.е. частное от деления скорости детонации ВВ на синус половины угла раствора кумулятивной воронки.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

При скорости детонации ВВ в 7–8 км/с, скорости ГПЭ могут достигнуть такой же или большей величины в зависимости от инертности, вязкости и других свойств, находящейся в кумулятивной полости вещества. Величину угла раствора кумулятивной воронки или клиновидной полости, материал их облицовки, а также вид используемой жидкости (по вязкости, по происхождению – органическая, минеральная или силиконовая, по коэффициенту трения и т.д.), размеры ГПЭ и многие другие параметры можно оптимизировать опытным путем, как и в случае с совершенствованием существующих образцов кумулятивных зарядов. Способ получения больших скоростей субмиллиметровыми твердотельными поражающими элементами отличается тем, что он основан на свойстве несжимаемости жидкости, в объеме которой помещены ГПЭ, при этом сама жидкость заполняет полость кумулятивной выемки БЧ. Во всех снарядах, где используются ГПЭ, ускорение ГПЭ придают вышибные заряды, что сказывается в большом разбросе скоростей ГПЭ, а в случае применения консистентной жидкости, из-за равномерного воздействия сил давления по всему объему жидкости, то ГПЭ получают одинаковые скорости и летят с гиперзвуковыми скоростями кумулятивной струи.

Так летит, например, арбузная косточка, выстреливаемая сжатием пальцев, и с несравненно большей скоростью, чем едва заметное движение пальцев и летит гораздо дальше, чем при броске взмахом руки. И еще можно сравнить расход энергии на бросок косточки, - сжать пальцы на несколько мм или совершить метровый размах руки. Аналогично, если кумулятивную полость заполнить, допустим, солидолом в объеме которого равномерно размещены субмиллиметровые стальные шарики, то при взрывном схлопывании кумулятивной полости, которая может быть воронкообразной, клиновидной или другой формы, консистентная масса солидола или другого вещества с находящими там шариками будет выдавливаться с большой скоростью в сторону действия сходящих детонационных волн, сообщая шарикам скорость до десятка километров в секунду направленным пучком, ибо такова скорость сходящихся фронтов детонационных волн. Такой способ получения больших скоростей малоразмерными ГПЭ, для которых современные индивидуальные средства защиты бойца не являются препятствием, может получить самое широкое применение в минном деле, при производстве боевой части (БЧ) снарядов ствольной и ракетной артиллерии и в выстрелах для гранатометов. Эти ГПЭ эффективны для поражения живой силы противника, средств наблюдения и навигации, автотранспорта, БПЛА, дронов и т.д. Указанный способ можно с большим эффектом применить в боеголовке с сотней ГПЭ малогабаритных ракет с детонационными двигателями, как снайперского оружия, используемых в качестве средств доставки БЧ. Поражающие факторы предлагаемого способа будут гораздо выше, чем, допустим, стрелкового оружия, ибо можно воздействовать на живую силу и технику противника, особенно на БПЛА и дроны, на большем удалении и с большей долей вероятности попадания в цель из-за большого количества ГПЭ в одном выстреле, а также из-за возможности придания разлетающимся ПЭ форму направленного пучка, веера, круга или сферы, в зависимости от конструкции боеголовки.

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Изделие, предлагаемое вниманию читателя в качестве снайперского оружия, отличается от привычных образцов кардинальным образом и использует другие физические эффекты:

- оружие работает на реактивном эффекте и представляет собой многоступенчатую с калибром 20-30 мм ракету по патенту МГУ им. М.В. Ломоносова № 2645099 «Детонационный двигатель». В ракете используются двигатели на твердом детонирующем ВВ в качестве топлива,

- в оружии отсутствуют какие-либо сложные и прецизионные узлы, работающие под высоким давлением, и представляет собой трубчатое, открытое с обоих концов направляющее (ствол) длиной около метра,

- так как пусковая установка имеет очень незначительную отдачу, то ее можно сделать легкой и удобной для ношения, с конструктивными узлами для установки на треноге или подпятнике, с возможностью поворота и фиксации электроприводом в трех плоскостях для прицеливания по видеокамере при скрытной установке на позиции. Таким образом, привязка человека к пусковой установке полностью исключается, что упрощает оборудование позиции без человека и не подвергает опасности самое ценное – жизнь снайпера,

- для поиска цели и прицеливания по площади - готовые поражающие элементы боевой части накрываю сотней ГПЭ площадь в несколько квадратных метров и нет необходимости выцеливать одну точку - на стволе установлены камеры, дальномеры, тепловизоры и т. д., управляемые снайпером-оператором, находящийся в удалении,

- для подрыва боевой части снаряда, выпущенного из установки, применяется система, аналогичная системе программного подрыва БЧ снаряда фирмы «Эрликон». На дульном срезе ствола установки смонтирован электронный программатор, который запускает таймер-чип детонатора БЧ на подрыв снаряда на нужном расстоянии от цели, установленный оператором,

- пусковая установка почти не испытывает отдачи и не имеет каких-либо запорных устройств (затворов), и потому заряжание очередным боеприпасом из магазина чрезвычайно упрощается и осуществляется простейшим электрифицированным механизмом в несколько звеньев, для производства ряда выстрелов, например, для накрытия группы живой силы противника,

- пусковая установка с комплексом приборов и датчиков управляется собственным компьютером, может быт объединена в сет, с целью информирования оператора о всех изменения на контролируемом участке, без непрерывного, утомительного и небезопасного обозрения участка человеком.

Таким образом, снайперское дело, на передовой современных конфликтов, превращается в удаленную систему управления высокотехнологичным комплексом из нескольких, вплоть до десятка, пусковых установок, управляемые операторами, находящиеся в удалении в комфортных условиях. «Снайпер» превращается, при условии использования предлагаемых средств метания и поражения ГПЭ, в робота, не знающего усталости, не чувствительный к холоду и жаре, дождю и снегу, ночи и туману и безжалостный к врагу 24 часа в сутки и круглый год.