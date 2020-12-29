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Во многих военных конфликтах 2020 года против России выступала Турция

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Во многих военных конфликтах 2020 года против России выступала Турция

Никто не ожидал, что экзотическая кулинария в Китае приведёт к глобальной пандемии, убившей много людей, убившей нам всем целый год и ставшей триггером для давно ожидаемого большого кризиса американской, а вместе с ней и мировой экономики. Да и войн в этом году – тоже хватало, как и возрастающих угроз мировой стратегической стабильности.

Год начался с серьёзного обострения, которое случилось в Персидском заливе, между США и Ираном. Американцы 3 января решили убить генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Кудс» КСИР, и сделали это в Ираке с помощью ударного БПЛА «Рипер». Иранцы на это решили ответить, о чём объявили заранее и обстреляли высокоточными баллистическими ракетами меньшей дальности две базы США в Ираке. Американцы сначала заявили, что не испугались и все вовремя спрятались – дескать, их предупредили.

В уходящем году разных конфликтов случилось столько, что и сосчитать нелегко, но особенно отличились турки. В феврале-марте проводимая армией Сирии и российской группировкой операция в Идлибе привела не только к разгрому бандформирований, но и к попытке Турции защитить своих «протеже» силой. В итоге турецкой армии хватило на одну неделю боёв. Затем Эрдогану пришлось забыть свои речи об «освобождении» Хамы, Алеппо, Хомса и Дамаска, подписать весьма неприятные соглашения в Москве под портретами и статуями Екатерины Великой и её непобедимых полководцев, которыми турки долго пугали непослушных детей. Затем турки инициировали вмешательство в Ливии, но и там Москва оказалась на другой стороне баррикад в составе целой коалиции. И вновь именно действия России и Египта заставили турок и их подопечных пойти на условия перемирия, которые нас
устраивали.

Ну и война в Карабахе – тоже, конечно, турецких рук дело. Да, она закончилась поражением для армян, но поражение это – не столько заслуга Баку и Анкары, а тем более турецких ударных БПЛА, заслуги которых преувеличены. Основную роль в поражении сыграл правящий в Ереване премьер Пашинян, который, по сути, последовательно предавал НКР и стопорил все военные планы армии самой Армении. Люди заранее вели страну к войне, в которой планировали её поражение и «слив» ненужного им Карабаха. Но и тут вмешалась армия России.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

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