Командование НАТО считает, что успех войн зависит от уровня информационного обеспечения

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время и в ближайшей перспективе на деятельность в космосе существенные ограничения накладывает геоцентрический режим, не позволяющий «мгновенно» создавать необходимые группировки КА для реализации жизненно важных интересов США. Вместе с тем, появление новых технологий в среднесрочной перспективе может существенно расширить сферу действия субъектов космической деятельности.

Как следует из доктринальных и концептуальных документов США и стран-членов НАТО в области обороны информация предоставляет «…явное энергетическое преимущество, повышая эффективность и долговечность военных операций», создавая «…эффективные препятствия для вооруженных сил противника, ослабляя его боевую мощь, заставляя врага тратить время и ресурсы на второстепенные вещи…». Именно поэтому в последние годы в армиях наиболее развитых государств мира особые требования предъявляются к качеству управления и информационному обеспечению действий войск (сил) и применения оружия.

Причем именно уровень информационного обеспечения и управления, по взглядам военных специалистов НАТО, становится определяющим в реализации новых форм и способов применения ВС.

Читайте статью полностью: «КС США должны обеспечить реализацию концепции «сетецентрических» войн».