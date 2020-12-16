Глобальная война может растянуться на месяцы, даже если в живых никого не останется

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

12 декабря в России завершилась стратегическая командно-штабная тренировка (СКШТ) стратегических ядерных сил (СЯС) пуском сразу четырёх баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Р-30 «Булава» с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) К-551 «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота.



Эти пуски обозначали то ли встречный или ответновстречный удар наших СЯС в ответ на американский, то ли «удар в назначенное время», нанесённый на основании данных разведки о том, что противник готовится ударить первым. А вот состоявшийся залповый пуск БРПЛ «Булава», очевидно, обозначал второй или третий ядерные удары, которые могут состояться и через несколько дней, и через неделю. Они могут наноситься уцелевшими силами на основании данных уцелевших средств разведки (например, спутников) по доразведанным целям, которые не уничтожили основными ударами. Это только обыватель думает, что глобальная война будет длиться час или день, а она может растянуться на месяцы.



Прошедшие учения, конечно, отличный намёк Белому дому, кто бы там в нём ни оказался. Мол, ребята, дело ваше, продлевать ли договор СНВ-3 или нет, но лучше это сделать без условий и сразу, потому что альтернатива вам совсем не понравится. США в данный момент просто нечего предложить Москве в этой сфере ни для торга, ни на обмен, ни как средство шантажа. Безопасности в мире не прибавится, а доверия между сверхдержавами в основополагающей сфере стратегической стабильности – не станет вообще. И этот фактор в общем сейчас для России единственный, на основании

которого она хочет продления СНВ-3. Байден уверяет, что тоже хочет продлить его, – посмотрим, как ему это удастся.



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