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Владимир Путин провел учения российских ядерных сил

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин провел учения российских ядерных сил
Владимир Путин фото: Kremlin Pool/Global Look Press

ВС России провели пуски ракет большой дальности в рамках тренировки стратегических ядерных сил. Тренировка прошла под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Были отработаны действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

Выполнены учебно-боевые пуски баллистических и крылатых ракет большой дальности с космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка". Учебные удары пришлись на полигоны "Кура" и "Пембой".

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