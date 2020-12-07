Помогут ли Украине турецкие «Байрактары» в войне за Донбасс

Аргументы Недели → Армия 13+

7 декабря 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Киев уже приобрел комплект турецких БПЛА «Байрактар ТВ2» и намерен довести численность этих машин в своем арсенале до 48 единиц. Эксперты указывают, что дроны нужны Незалежной для завоевания господства в небе над донбасским театром военных действий (ТВД). Учитывая прошлый опыт и значительные потери в украинских ВВС, Киев намерен воевать против республик ДНР и ЛНР беспилотными авиационными платформами, полагаясь на информацию об их эффективности в ходе недавних боевых действий в нагорном Карабахе. Помогут ли турецкие дроны склонить чашу весов в противостоянии Украины с Донбассом в пользу Незалежной? Насколько вообще реальной выглядит сама возможность наступление ВСУ в Донбассе?

Многие косвенные признаки указывают на подготовку Киева к наступлению на донбасском ТВД. Идет переброска боевой техники и личного состава в зону «Операции объединенных сил», Незалежная закупает за рубежом боеприпасы и пополняет свой опустевший арсенал. Напоминаем, что военные склады ВСУ за последние годы изрядно истощились, из-за расхода боеприпасов в Донбассе, хищений и многократных больших пожаров.

К тому же Киев осознал для себя необходимость завоевать господство в небе над Донбассом, что не является невыполнимой задачей, особенно если учесть, что у ЛНР и ДНР нет боевой авиации. Но, препятствием к тому остается память о больших потерях в ВВС Украины в 2014 году. Применение беспилотников вполне может решить эту проблему. Вопрос в том насколько оно будет эффективно. По мнению экспертов Киев вывел для себя численность необходимых ему дронов в 50 единиц, как оптимальную для обеспечения успешного наступления на донбасском ТВД. По информации, растиражированной многими СМИ, в первую очередь турецкими и азербайджанскими, о том, что дроны Байрактар ТВ2 продемонстрировали высокую боевую эффективность в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Российские знатоки военного дела, считают эту информацию скорее мифом, чем истиной. Указывается на некачественное разрешение оптики Байрактаров, из-за чего они «не видят» замаскированные цели. Их возможность уклоняться от огня зенитных ракетных комплексов так же под сомнением. В Карабахе армяне сбили 10 таких машин безбожно устаревшими советскими ЗРК «Оса» с аналоговой системой обнаружения и наведения. Современные средства ПВО в комплексе с системами РЭБ могут бороться в этими БПЛА в высокой долей эффективности, практически не давая им шансов на «выживание». Вопрос в том, обладают ли формирования ополчения Донбасса такими средствами ПВО?

Кстати, возможно, именно для поиска ответа на этот вопрос США затеяли тестирование украинской системы ПВО с применением своих ударно-разведывательных дронов MQ-9 Reaper. Это мероприятие явно направлено на подготовку применения БПЛА на донбасском ТВД, поскольку наверняка делается расчет на некоторую схожесть систем противовоздушной обороны Донбасса и Украины, при условии, что Россия поставит Вооруженным силам ДНР и ЛНР соответствующие ЗРК, не новые а слегка (и совсем не слегка) устаревшие, которые сейчас ВС РФ выводят из боевого состава. Такой шаг Москвы может уровнять возможности систем ПВО Украины и Донбасса. Но и в этом случае все будет зависеть от способа применения турецких дронов командованием ВСУ.

По большому счету, 50 турецких дронов можно представить как авиационный полк штурмовиков, состоящий из двух эскадрилий. Причем, полк дронов в стоимости машин, эксплуатации и обслуживании обходится намного дешевле, чем обычный авиационный полк. И потеря в бою БПЛА не так чувствительна, как потеря пилотируемого самолета. Но, если ВВС ВСУ будут применять «Байрактары» так же, как это делали азербайджанцы в Карабахе, то они очень быстро потеряют все 50 машин, не успев насладиться даже маленькой, эфемерной победой. Другое дело если запускать на узком , произвольно выбираемом участке (так чтобы ЗРК противника не могли совершить маневр колесами для массирования огневых средств) глубоко эшелонированный боевой порядок ударных летательных аппаратов. Первой волной пойдет рой таких дронов, чтобы подавить, а лучше уничтожить системы ПВО на направлении прорыва, пусть даже за счет потерь. Второй волной запустить (опять же роем) машины, нацеленные на уничтожение сухопутных сил противника, то возможен ошеломительный успех. Кстати, во второй волне вполне можно использовать и пилотируемые машины. Но для осуществления вышеизложенного все воздушные аппараты должны быть интегрированы в единую систему управления, в противном случае они будут мешать в небе друг-другу, возможно все вплоть до столкновений. Внедрение такой системы в ВСУ маловероятно в ближайшей перспективе.

Представленный недавно прототип украинского дрона «Сокiл», не стоит рассматривать как факт появления этого вида вооружения в украинской армии. Скорее всего, что внедрение данного БПЛА произойдет не скоро или вообще не состоится. Киеву проще закупать дроны за рубежом, например в Турции. Что касается сухопутного наступления ВСУ. Заявленное украинским главкомом направление главного удара через урбанизированные районы может привести к большим потерям в ВСУ к тому же есть опасность завязнуть в уличных боях и нарваться на очередной котел. Судя по всему, под урбанизированными районами имеется ввиду Донецк и его города – спутники.

Другое дело, если наступать, южнее Донецка, выбрав сразу несколько направлений, скажет от Волновахи на Кумачево; или от Кременевки на Павлополь, далее на Ковское; или вдоль берега Азовского моря. Оборона ДНР здесь слабее и пространства для маневра намного больше. На том участке, где обозначиться успех сосредоточить основные силы, их переброске с других направлений способствуют рокады, имеющиеся в достаточном количестве на участке фронта от Волновахи до Широкино. А на севере провести отвлекающие действия, чтобы не позволить противнику бросить дополнительные силы на ликвидацию прорыва его обороны. Но, успех в наступлении зависит не только от готовности войск ВСУ, но и от погоды. Оптимальны – морозные дни, когда почвы будут скованны холодом. В слякоть чернозем становится непроходим как для пехоты, так и для техники, продвижение возможно только по дорогам, а это чревато неприемлемыми потерями, и провалом наступления, или поражением вместо ожидаемой победы. К зиме ВСУ явно не успевают подготовиться к наступлению, весной это будет сделать проблематично, значит стоит ожидать активизации боевых действий на Донбассе к маю следующего года.