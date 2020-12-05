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Британия обеспокоена передвижениями российских кораблей у ее границ

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Британия обеспокоена передвижениями российских кораблей у ее границ
фото: wiki-org.ru

Отслеживанием передвижения девяти российских кораблей вблизи территориальных вод страны несколько дней занимались ВМС Великобритании, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Наблюдение вели восемь кораблей Королевского флота. Они действовали в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии. К королевским судам позже присоединились самолеты RAF Typhoon и F-35, а также танкеры RFA Tideforce и RFA Tiderace.

По официальным данным, никаких нарушений границ зарегистрировано не было.

НС

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