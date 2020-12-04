Владимир Путин: В России создают беспилотные морские подводные суда

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4 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

В сфере оборонной промышленности РФ создает беспилотные морские суда, в том числе подводные. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на конференции в дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

Такие аппараты можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами: это позволит поражать широкий спектр целей, сообщает kp.ru. Морские корабли, способные работать без капитана и команды, уже выходят во внутренние воды России. Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что в стране уже есть немало компаний, которые разрабатывают то, о чем еще недавно только могли мечтать.

Путин назвал искусственный интеллект основой рывка вперед для человечества