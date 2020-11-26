Американский разработчик гиперзвукового оружия приобрел необходимое программное обеспечение

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Один из ведущих производителей вооружений в США - корпорация Lockheed Martin приобрела портфель программного обеспечения по проекту «Hypersonics» («Гиперзвуковое оружие») у Integration Innovation Inc. (i3), компании занимающейся разработкой программ и цифровых систем военного назначения, ее штаб-квартира расположена в Хантсвилле, штат Алабама.

Этот портфель расширяет возможности Lockheed Martin по проектированию, разработке и производству интегрированных систем гиперзвукового оружия. В США в ускоренном темпе идут изыскания в данной области с целью создания сверхтехнологичных новбоеприпасов для ВВС, Армии (сухопутных войск), ВМС и КМП. Американцы ставят пред собой амбициозную задачу – в кратчайшие сроки перегнать в области развития гиперзвукового оружия Россию и Китай.