Американский разработчик гиперзвукового оружия приобрел необходимое программное обеспечение
26 ноября 2020, 20:12[ «Аргументы Недели» ]
Один из ведущих производителей вооружений в США - корпорация Lockheed Martin приобрела портфель программного обеспечения по проекту «Hypersonics» («Гиперзвуковое оружие») у Integration Innovation Inc. (i3), компании занимающейся разработкой программ и цифровых систем военного назначения, ее штаб-квартира расположена в Хантсвилле, штат Алабама.
Этот портфель расширяет возможности Lockheed Martin по проектированию, разработке и производству интегрированных систем гиперзвукового оружия. В США в ускоренном темпе идут изыскания в данной области с целью создания сверхтехнологичных новбоеприпасов для ВВС, Армии (сухопутных войск), ВМС и КМП. Американцы ставят пред собой амбициозную задачу – в кратчайшие сроки перегнать в области развития гиперзвукового оружия Россию и Китай.
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