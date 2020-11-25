Американское издание National Interest признало превосходство российского Т-14 над танком Abrams

Аргументы Недели → Армия 13+

25 ноября 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Эксперты из National Interest, в первую обратили внимание на то, что тепловизионные прицелы нового российского Т-14 «Армата» способны обнаруживать цели размером с танк в дневное время на дальностях до 5 км и в ночное – на дистанции 3,5 км. Указали на относительно небольшой вес танка 48 т, и его возможность развивать скорость до 90км/ч по трасе. Кроме того, как преимущество выделена необитаемая башня Т-14 с автоматическим заряжанием 125-мм орудия танка, что дает возможность достигнуть невиданной ранее скорострельности - 12 выстрелов в минуту. Экипаж танка три человека размещается в отдельной бронированной капсуле и это не иначе как новаторское решение, не применяемое больше нигде. Учитывая все опубликованные в открытых источниках технические особенности Т-14, основанные на передовых технологиях, американские эксперты приходят к выводу, что российский танк, изготовленный на платформе «Армата», превосходит американский танк Abrams.

Специалисты из США признают, что и в этом сегменте вооружений Россия сумела занять лидирующую позицию, а Америка оказалась в роли догоняющего. В США предпринимаются ускоренные меры по модернизации танка Abrams, речь идет о его новой модификации SEP v4. Испытание этого образца намечены на 2021 год. Но, уже сейчас заявлено, что это будет самый совершенный танк в мире. Под него разрабатываются новые боеприпасы с возросшими боевыми возможностями. Кстати, аналогичной работой занимаются и российские производители артиллерийских снарядов, для Т-14 будет создан перспективный высокоточный боеприпас с увеличенной мощностью и дальностью поражения.

В США разработка перспективных систем управления огнем и снарядов ведется в рамках программ Engineering Change Proposal (ECP, «предложения по инженерным решениям») и Forward Looking Infrared imaging sensor (FLIR, «инфракрасные датчики обнаружения переднего обзора»). Военное ведомство США сообщает, что создаются новые системы наблюдения и управления огнем, способные видеть противника на больших дистанциях в условиях плохой видимости, при тумане, пыльной буре, во время проливного дождя. Кроме того, Abrams v4 получит лазерные приборы обнаружения дальнего действия и датчики заднего обзора, метеорологические датчики позволят танкам быстрее адаптироваться к изменяющимся погодным или боевым условиям.

В качестве альтернативы российскому реактивному снаряду (разрабатываемому для Т-14) 3УБК «Спринтер» способному поражать цели на расстоянии боле 11 км; американские конструкторы готовят новую модификацию снаряда 9M119 Reflecks (дальность стрельбы 4.96 км), которая будет поражать цели на дистанции около 9 км.

Танки M1A2 SEP v4 будут напичканы электроникой, почти как современные самолеты. Меняются не только бортовые вычислительные системы, но и программное обеспечение. Датчики обнаружения и системы управления танков будут интегрированы в общую сеть подразделения, участвующего в бою. Компьютерные системы машин смогут обмениваться информацией (благодаря бортовым коммутатором Ethernet) и анализировать ее в режиме реального времени и выдавать полученные данные командирам танков.

Ведется серьезная работа над улучшением защиты танков. Расчет делается на то, чтобы противостоять не только существующим, но и перспективным противотанковым комплексам. Американцы с вниманием изучают российскую систему активной защиты «Афганит», установленную на Т-14 «Армата», которая «доказала свою эффективность даже в перехвате бронебойных боеприпасов с сердечником из обедненного урана». В США только рассматривают возможность создания общей платформы для танков, боевых машин пехоты, самоходок и другой военной техники, тогда как в России эта концепция уже воплощается в жизнь.

К тому же США пока готовят войсковые испытания для предыдущей модели MIA2 SEP v3, новая модификация M1A2 SEP v4 еще даже не продемонстрирована в виде прототипа. Т-14 «Армата» хоть и с задержками уже поставляется в войска для обкатки и выявления недостатков. Кстати, вопрос проходимости и маневренности танков с повестки дня не снимается. И здесь Т-14 имеет преимущество над своим американским конкурентом.

Взгляд на боевой порядок бронированных машин будущего в России и США по многим параметрам совпадает. Предвидится, что он будет состоять из пилотируемых и беспилотных танковых платформ в сочетании с боевыми роботами и беспилотными летательными аппаратами малых габаритов (возможно миникоптерами), выполняющими функции разведки и поражения живой силы, техники и огневых средств противника. Чтобы обезопасить свою ударную технику от воздействия электромагнитного импульса или комплексов РЭБ неприятеля американцы планируют создание автономных роботизированных систем, способных ориентироваться ( с поддержкой GPS и без таковой), оценивать обстановку и принимать решение на поражение целей, осуществлять взаимодействие с другими роботами и пилотируемыми машинами в условиях отсутствия связи с ними. О том, какие разработки в этом направлении сейчас ведет Россия сведений в открытом доступе мало, ясно одно, что это направление не осталось без внимания Минобороны и Генштаба РФ.