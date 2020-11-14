Командующий миротворцами в Карабахе рассказал, кто он по национальности

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14 ноября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Рустам Мурадов, фото: Минобороны РФ

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что не имеет отношения к национальностям-участникам конфликта.

Рустам Мурадов - табасаранец. Табасаранцы - это один из древнейших коренных народов Дагестана, основной территорией расселения которого является юго-восточный склон Большого кавказского хребта.

Командующий подчеркнул, что для него нет национальности, в Нагорном Карабахе он выполняет воинский долг.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов прошел Первую и Вторую Чеченскую войну, работал в Донбассе, а также являлся военным советником в Сирии.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.