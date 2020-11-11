Эксперты китайского издания Sina назвали «заклятого врага» американских истребителей из России

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11 ноября 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

F-35, фото: vmflot.ru

Российские вооруженные силы способны справиться с самолетами Соединенных Штатов пятого поколения F-35, для этого у Москвы есть радиолокационная станция метрового диапазона для обнаружения этого типа истребителей.

Российская радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона "Небо-У" представляет собой трехкоординатный радар, способный отслеживать и сопровождать разные воздушные цели и обнаруживать их на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 км.

"Кроме того, в сочетании с российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и С-500 этого достаточно, чтобы сбить истребитель-невидимку пятого поколения", - пишет издание. Россией проведено уже большое количество экспериментов с неплохими результатами по перехвату истребителей F-35 и гиперзвуковых ракет.

Если истребители США осмелятся атаковать Россию, у нее найдется, чем ответить, считают в Китае.

Ранее сообщалось, что истребители F-35 не пойдут в массовое производство .