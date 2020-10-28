Истребители F-35 не пойдут в массовое производство

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

28 октября 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: smerchenko.livejournal.com

Истребители «пятого поколения» F-35, которыми пугали весь русский мир и не только, не пустят в массовое производство. Причина - задержка испытаний, многочисленные недочеты и дороговизна.

В Пентагоне не указывают конкретных сроков, на которые приостановлено производство. Но журналисты выяснили, что ведомство сильно сомневается в качестве. Главные заказчики хотят, чтобы истребители прошли весь комплекс испытаний.

Даже если они начнутся в следующем году, то специалистам потребуется время, чтобы отладить все косяки, коих у истребителя очень и очень много. Журналисты, специализирующихся на авиакосмической тематике, предполагают, что новые F-35 могут вообще не выйти в массовое производство.

Тем более учитывая, что многочисленные экспертизы указывали на серьезные недочеты в истребителях, на которых категорически запретили летать американским пилотам.

Идея создания единого легкого истребителя пришла на ум военным США в середине 90-х. В 1996 году работы объединили в программу «Единый ударный истребитель» (Joint Strike Fighter). Цель программы JSF – создание многофункционального истребителя 5 поколения.

В 2006 году в результате конкурсных испытаний выбор пал на прототип Х-35. Производство истребителя под наименованием F-35 Lightning II (молния) было начато в 2011 г. В 2013 г. F-35 «Лайтнинг-2» был впервые представлен на авиасалоне в Ле-Бурже.

Конструкция, возможности, цены, конкуренты

Планер создавался с учетом требований малой заметности. Он имеет интегральную компоновку: крыло плавно переходит в фюзеляж, образуя единую несущую плоскость. Применены композитные материалы и радиопоглощающее покрытие.

Самолет оснащен одним двухконтурным турбореактивным двигателем с форсажем (ТРДДФ) F135 компании «Пратт – Уитни». Его недостаток – сопло поворачивается только в вертикальной плоскости. Поэтому F-35 менее маневренный, чем российские истребители. Этот фактор в сочетании с невысокой тяговооруженностью снижает маневренность самолета. Издание The National Interest считает F-35 самым неудачным американским самолетом.

Следует учесть, что F-35 стоит вчетверо больше, чем Су-57

Вот вам и «хваленые» американские машины, которые называли едва ли не лучшими в мире. А что в итоге? В итоге эти «лучшие машины» могут и не увидеть свет. И надо ли оно вообще другими странам, когда можно купить технику у уже проверенных партнеров. Например, у России...