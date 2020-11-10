Ил-76 с командованием российских миротворцев приземлился в Армении
10 ноября 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Проходит подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады, говорится в сообщении. Ее военнослужащих перебрасывают в зону конфликта из Ульяновска.
В Нагорный Карабах отправятся 1 960 военнослужащих, 90 БТР, 380 автомобилей и спецтехники. Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия.
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