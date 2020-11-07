Видео, как бомбардировщик РФ превратил в руины базу джихадистов, которых готовили для Карабаха

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7 ноября 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kadara.Ru

ракетный удар, кадр из видео

Российский фронтовой бомбардировщик СУ-24 нанес несколько ударов по лагерю джихадистов на юге населённого пункта Сарджа в провинции Идлиб, а потом одним ударом разнес склад с ракетами для реактивных систем залпового огня.

На этой сирийской территории находились вербовочный штаб и тренировочная база джихадистов. Вербовали и готовили боевиков для участия в боевых действиях, в том числе и на территории Нагорного Карабаха.

Точное число уничтоженных боевиков неясно, но по непроверенным сведениям, это по крайней мере 32 джихадиста.

Видео можно увидеть здесь.