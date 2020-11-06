Эфиопия снова погружается в кошмар гражданской войны

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6 ноября 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Командование Эфиопской армии заявило, что страна оказалась втянутой в войну со своей северной провинцией Тыграй. Лидер этого мятежного региона обвинил власти в Аддис-Абебе в бомбардировках, приведших к жертвам среди мирного населения. Народ Тыграя намерен отстоять свою идентичность или погибнуть. Об этом сообщает информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

В последнее время происходит эскалация вооруженного конфликта между властями Эфиопии и северным регионом этой страны Тыграй, граничащим с Эритреей и Суданом. Население этого региона преимущественно христиане-копты, титульная народность тиграи, но есть еще множество национальных меньшинств. В данный момент командование армии Эфиопии стягивает силы из всех регионов страны к границам провинции Тыграй. Аддис-Абеба настроена провести масштабную силовую операцию против этого региона. Эксперты отмечают, что гражданская война в Эфиопии может значительно дестабилизировать и без того неспокойный Африканский Рог.

Лидер Тыграя Дебрецион Гебремайкл заявил прессе: «Мы в состоянии защитись себя от врагов, которые развернули военные действия против Тыграя… Мы готовы стать мучениками». Эта жесткая ремарка была произнесена, после того как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил нации, что в ближайшее время армия страны приступит к военной операции на севере. В четверг было обнародовано сообщение о бомбардировке самолётами ВВС Эфиопии пригородов Мекеле – столицы региона.

Из Аддис-Абебы и Мекеле поступают противоречивые сведения. Армейское командование сообщает о множестве перебежчиков из формирований «Фронта освобождения Тыграя», которые массово сдаются правительственным войскам. Лидер сепаратистов, в свою очередь, утверждает, что солдаты и командиры Северного военного округа переходят на сторону восставших. Пока доподлинно известно, что бои на границах Тыграя имеют очаговый характер и еще не достигли высокого накала.

Эксперты отмечают сложность положения премьер-министра Эфиопии, который не далее, как в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. А теперь он вынужден идти на жесткие силовые действия, чтобы удержать в единстве многонациональную страну с 110-миллионным населением.