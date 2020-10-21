Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сведения о переброске американских танков в Прибалтику

Несмотря на переброску американской бронетехники в Прибалтику, расклад сил в регионе все равно будет в пользу России, сказал Леонков. Редактор журнала "Арсенал Отечества" отметил, что США уверены, что могут напугать РФ. Минобороны, конечно, озабочено этим шагом. Но "не сидит, сложа руки". Проходят учения, отрабатывается "комплексное взаимодействие различных видов и родов войск". По словам эксперта, "даже если США разместят больше танков у наших границ – в случае конфликта их потери в зоне первого удара будут выше".
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