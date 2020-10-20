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Минобороны оценило предложение Минфина о сокращении армии: «неприемлемо»

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Красная звезда"

Минобороны оценило предложение Минфина о сокращении армии: «неприемлемо»
минобороны, фото: соцсети

Министерство обороны РФ считает неприемлемым предложение Минфина по сокращению численности Вооруженных сил страны. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовано в газете "Красная звезда".

В Совет безопасности "направлена мотивированная позиция" Минобороны. Отмечается, что численность и структура ВС России определена в соответствии с задачами по обеспечению безопасности страны. Опыт по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу уже был в 2007-2012 годах. Он показал свою неэффективность.

Минфин предлагает сократить Вооруженные силы России на 100 000 человек.

НС

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